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İkinci baharlarında birbirlerinin gözü oldular Eskişehir’de görme engelli Kadriye Şen ile evlenen ...

İHA

İkinci baharlarında birbirlerinin gözü oldular Eskişehir’de görme engelli Kadriye Şen ile evlenen Nazmi Kurt eşinin yanında bir an olsun ayrılmıyor Görme engelli eşe karşılıksız sevgi ile gençlere örnek oluyor 74 yaşındaki Kadriye Şen: “Kendimizle barışık olduğumuz için mutluyuz” 77 yaşındaki Nazmi Kutlu: “Belki beraber ölürüz”

Eskişehir’de 74 yaşındaki görme engelli Kadri Şen ile evlenen 77 yaşındaki Nazmi Kurt, ikinci baharlarında yaşadıkları mutlulukla gençlere taş çıkarıyor. Hiç ayrılmayan çiftlerden Kurt, adeta eşinin gözü oluyor.
Eskişehir’de 7 yıl önce ikinci evliliklerini yapan Nazmi Kurt ile Kadriye Şen, gençlere örnek oluyor. Görme engelli olan Kadriye Şen’i bir arkadaşının dükkanında görüp beğendikten sonra evlenmek isteyen Nazmi amcanın dileği bir çay bahçesinde gerçekleşti. Çay bahçesinde evlenmeyi kabul eden Kadriye Şen, Nazmi Kurt ile 7 yıldır ikinci baharlarını mutlu ve herkese örnek bir şekilde yaşıyor. Kadriye teyzeyi yanından ayırmayan Nazmi amca, adeta eşinin gözü oluyor. Evde her işi yapan Kadriye teyze, eşinin koyup ve sonradan bulamadığı birçok şeyi ise dokunarak buluyor. Nazmi Kutlu ise, dışarı çıkarken mutlaka eşini yalnız bırakmıyor. Gezmeyi seven çift ise, aldıkları emekli maaşlarını genellikle buraya harcıyor. Güler yüzü ve şakacı tavırları ile de çevrelerinde sevilen çift, herkese örnek oluyor.
“Kendimizle barışık olduğumuz için mutluyuz”
Hayatının ikinci baharını yaşayan 74 yaşındaki Kadriye Şen, evde iş yaparken zorlanmadığını belirterek, “Ama dışarıda muhakkak eşim yardımcı oluyor. Yemek yapıyorum, çamaşır ve bulaşık yıkıyorum. Evi temizliyorum. Eşim görerek koyduğu eşyaları bazen bulamıyor, ben elimle araştırarak buluyorum. Kendimizle barışık olduğumuz için mutluyuz. Ara sıra tartışma olacak, o da tuzu biberi” dedi.
“Allah neşemizi bozmasın”
Tanışmalarını da anlatan Şen, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“O beni buldu. Bir tanıdık vardı, onun yanına gelip giderken görmüş beni. Benim ilk eşim öldü. Bu ikinci eşim. Daha sonra ilk konuşmaya bir çay bahçesine gittik. Gezmeyi çok seviyoruz. Bu yaştan sonra kimseden fayda yok. Allah neşemizi bozmasın. Böyle gitsin. Beraber ölecek değiliz ama onu Allah bilecek.”
“Belki beraber ölürüz”
77 yaşındaki Nazmi Kutlu ise Kadriye Şen ile mutluluğu şu sözlerle anlattı:
“Ha geldik ha gidiyoruz. Kötülükten ne çıkar. Bazen ufak tartışmalarımızda bağırdı mı 5’inci kattan duyarlar. Gezmeyi çok seviyoruz. Durmadan tatile gidiyoruz. Karadeniz’den geldik, İzmir Dikili’ye gittik. Oradan Sarımsaklı’ya. Elimizden geldiğinde birbirimize yardımcı oluyoruz. Gelen geliyor, çayını içip gidiyor, sonrasında ikimiz kalıyoruz. Onun da ikinci evliliği, benim de ikinci evliliğim. Belki beraber ölürüz. Yemekte, gezmekte hep beraberiz. Ayrılmıyoruz.”

ESKİŞEHİR

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:23
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