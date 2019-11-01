Eskişehirli kadın çiftçiler İzmir’de Örnek kadın kooperatifleri ziyaret ettiler

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde pilot il olarak seçilen Eskişehir ve Şanlıurfa’da uygulanan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" teknik iş birliği projesi kapsamında kadın çiftçilere yönelik teknik gezi gerçekleştirildi.

Geziye Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı Kırsalda Kadın Birim Sorumlusu Demet Demir, Konu Sorumlusu Bakiye Kılıç Onuk, İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü’nde Konu Sorumlusu Osman Tutkun ve Eskişehir’den 12 kadın çiftçi katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kadın çiftçilere verilen teorik eğitimler sonrasında kadın çiftçilerimizin en kısa sürede örnek kadın kooperatif ziyareti talebinde bulunduklarını hatırlatarak bu teknik geziyle talebi kısa sürede karşılayabildiklerini belirtti. Sever, Eskişehir’de kadın örgütlenmelerinin geliştirilmesi kapsamında örnek olabilecek İzmir’de bulunan Bayındır Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tire Süt Müstahsilleri, Seferihisar Hıdırlık ve Urla Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine gidildiğini anlattı. Dr. Emine Sever, teknik gezide kadınların süs bitkileri yetiştiriciliğinden süt ürünlerinin pazarlanmasına, el emeği yöresel yemeklerin hazırlanarak kooperatif mutfağında satışına, doğal ürünlerin yapımından kurulan kooperatif marketinde tüketiciyle buluşturulmasına kadar farklı konularda kurulan kooperatifleri çok yakından görme fırsatına sahip olduklarını söyledi.

Gezi sonrası kadın çiftçiler ise, kooperatiflerden çok etkilendiklerini ve bu tip uygulamalı eğitimlerin devamının gelmesini istediklerini ifade ederek, İl Müdürlüğüne bu imkânı tanıdıkları için teşekkürlerini dile getirdiler.

ESKİŞEHİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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