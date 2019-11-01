En büyük harcama konut ve kiraya

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'in de içinde bulunduğu TR41 bölgesinde yapılan tüketim harcamaları içinde, konut ve kira harcamaları en yüksek tüketim harcamasını payını oluşturdu.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. 2018 Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) sonuçlarına göre, Eskişehir'in içinde bulunduğu TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde, yapılan tüketim harcamaları içinde, konut ve kira harcamaları yüzde 23,6 ile en yüksek tüketim harcamasını payını oluşturdu. Bunu, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 8,3 ulaştırma yüzde 17,6 oran ile takip ederken bu üç harcama, toplam harcamaların yüzde 59,5'ini oluşturdu.

Diğer tüketim harcamaları ise; lokanta ve oteller yüzde 7,8 yüzde, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri yüzde 6,7, giyim ve ayakkabı yüzde 5,4, alkollü içecekler, sigara ve tütün yüzde 4,8, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 4,2, haberleşme yüzde 4, eğlence ve kültür yüzde 3,2, sağlık yüzde 2,2 ve eğitim hizmetleri ise yüzde 2,1 pay ile takip etti.

ESKİŞEHİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.