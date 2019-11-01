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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 3’ü akademisyeni ve bir fakülte sekreterini öldüren Volkan Bayar ve eski eşi Saadet Aylin Ağar’ın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanık Volkan Bayar Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. SEGBİS aracılığıyla bağlantı kurulan sanık Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam'a hakaret içerikli sözlerde bulundu. Mahkeme başkanının müdahalesi ile SEGBİS kapatılırken, duruma ilişkim mahkeme tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 24 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

ESKİŞEHİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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