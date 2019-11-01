İnönü’de Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı İlçe Kaymakamı Burak Çimşir başkanlığında yapıldı.

İnönü Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İlçe Kaymakamı Burak Çimşir,n göreve başlamasından dolayı mahalle muhtarları ve kurum amirleri ile tek tek tanışılarak muhtarlar ve vatandaşların talep ve önerileri dinlenerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamancı, belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, kamu kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

ESKİŞEHİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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