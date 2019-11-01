Anadolu Üniversitesi Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda

Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarının yer aldığı Verimlilik ve Teknoloji 2019 Fuarı’na katılan Anadolu Üniversitesi büyük ilgi görüyor.

Fuarın ilk gününde yoğun bir ziyaretçi ilgisi ile karşılaşan Anadolu Üniversitesi stantlarını TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında konuklara, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı eşlik etti. Rektör Çomaklı’dan üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ülke gündeminde önemli yere sahip konularda ANASAM ve SODİGEM tarafından yapılan çalışmalara özel ilgi gösterdi. Ayrıca, fuarın ilk günü düzenlenen etkinliklere katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile bir araya geldi. Prof. Dr. Çomaklı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SODİGEM) çalışmalarını anlattı, ANASAM tarafından hazırlanan PKK Terör Örgütü ve Barış Pınarı Harekâtı kitapçıklarıyla, SODİGEM’in Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar, Tehlikeli Dijital Oyunlar ve Dijital Bir Terör Örgütü Olarak FETÖ kitapçıklarını takdim etti.

Türkiye Verimlilik Vakfının katkılarıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji 2019 Fuarı, 31 Ekim 3 Kasım tarihleri arası ziyaretçilere kapılarını açıyor. Fuarda Anadolu Üniversitesi; SODİGEM, ANASAM, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM), Açıköğretim Sistemi ve Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi ile yer alıyor. 31 Ekim Perşembe günü ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da katıldı.

ANASAM 8 dilde yayınlanan PKK Terör Örgütü ve 3 dilde yayınlanan Barış Pınarı Harekatı çalışmalarıyla; SODİGEM Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar, Tehlikeli Dijital Oyunlar ve Dijital Bir Terör Örgütü olarak FETÖ çalışmalarıyla; BAUM Blockchain ile Ziyaretçi Takibi ve Arttırılmış Gerçeklik Yöntemi ile Eğitim Materyallerinin Hazırlanması çalışmalarıyla fuarda yer alırken, Açıköğretim Sisteminin esertifika programları, Akadema programları, dijital öğretim platformu ekampus ve Anadolu Mobil uygulamaları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Fuar, 3 Kasım Pazar gününe kadar ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilir.

ESKİŞEHİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:55

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