Eskişehir Şehir Hastanesi 1 yaşında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge: “Baktığı 2 milyondan fazla hasta ile hem en yüksek kalite hem de en yüksek verimlilikle çalışmıştır” Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak: “Türkiye’miz sağlık sektöründe geliştiği gibi her yönden gelişen ve ilerleyen bir ülke”

Geçen yıl Kasım ayında hizmete sunulan Eskişehir Şehir Hastanesi, açılışının 1’inci yıldönümünü kutladı.

Geçen yıl Kasım ayında hizmete sunulan Eskişehir Şehir Hastanesi 1’inci yaşını kutladı. Hastanede, bir yıllık süre içinde 2 milyon hasta muayenesi, 60 bin yatan hasta tedavisi ve yaklaşık 44 bin ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca Bebek Dostu Hastane ve Bebek Dostu Yeni Doğan Yoğun Bakım unvanına sahip olan Şehir Hastanesi, aynı zamanda anne dostu hastane çalışmaları sürdürürken 1 yıl içinde yaklaşık 6 bin doğum gerçekleştirildi. Ayrıca, Eskişehir Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden 99, 21 puan alarak Türkiye’nin en iyi hastaneleri arasına da girdi.



“Baktığı 2 milyondan fazla hasta ile hem en yüksek kalite hem de en yüksek verimlilikle çalışmıştır”

Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen kutlama programında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Bugün 1 yıl önce açtığımız Eskişehir Şehir Hastanesinin açılışını kutluyoruz. Tabi bu dönede her şeyden önce emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere fedakarca bu dönemde çalışan, bize destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu bir yıl boyunca Eskişehir Şehir Hastanesi sadece Eskişehir’e değil, bölge illere, Türkiye’ye hizmet etmiş bir hastanedir. Baktığı 2 milyondan fazla hasta ile hem en yüksek kalite hem de en yüksek verimlilikle çalışmıştır. Bu hastane ileride hedefleri olan, güçlü bir hastanedir. Bizim buradaki amacımız, bu hastanenin derdi, bölgenin parlayan yıldızı ve rol modeli olmasıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’miz sağlık sektöründe geliştiği gibi her yönden gelişen ve ilerleyen bir ülke”

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin sağlık sektörüne verdikleri önem ve sağlık sektörünün geldiği seviyeyle de ölçüldüğünden bahsederek, “Bu itibarla baktığımızda, geçmişten bugüne geldiğimiz noktaya baktığımızda, Türkiye’miz sağlık sektöründe geliştiği gibi doğal olarak her yönden gelişen ve ilerleyen bir ülke. Hepimiz geçmiş yıllara gidelim. Yanı başımızda hastaneler vardı işçi, memur olduğumuzdan evimizin yanındaki hastanelere gidemiyorduk. Sabahın 5’inde ben çok kuyruğa girdim. Babam emekli inşaat işçisiydi, onu muayene ettirmek, ilaçlarını alabilmek için sabahın 5’inde hastanede kuyruktaydık. Bugün sıramızı alacağız, yarın muayene olacağız. Ondan sonra ilaç alma yarışmaları gireceğiz. Böyle bir ortam vardı. Şuan hekim seçme durumuna geldik. Merkezi Randevu Sistemiyle vatandaşlarımız randevu alıyor. İstediği hekime muayene olabiliyor ve istediği eczaneden ilacını alıyor. Sadece bunlar mı hayır, sağlık sektöründe o kadar büyük hizmetler var ki 112 Acil Sağlık Hizmetleri, ambulans bulunamıyordu. Şimdi şehir içinde 10 dakika bile sürmüyor ambulansın gelmesi. Belki hayal bile edemiyorduk helikopterli ve uçak ambulanslarını. Çok şükür bugün vatandaşlarımız kimseyi aracı koymadan hekimlerimiz ihtiyaç görüyorsa, helikopterle, uçak ambulansla geliyor. İşte bunlar gelişmelerin güzel örnekleri. Ülkemizde belirli sayılarda olan şehir hastanelerinden birini Eskişehir’imize kazandırdıkları için cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Hastanenin yapımından bugüne kadar hizmeti geçen herkese mimarından işçisine kadar ve tüm sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra Eskişehir Şehir Hastanesinin tanıtım videosu izlendi. Ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, 1 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Çakacak ve diğer protokol üyeleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesinden emekli olan personele teşekkür plaketi verildi. Pasta kesiminin ardından program sona erdi.

Öte yandan kutlama programına; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Metin Nurullah Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, hastane çalışanları ve davetliler katıldı.

