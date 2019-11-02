Fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı Kavşaktan dönmek üzere olan servise yan yoldan gelen otomobil çarptı Yaralanan 8 kişiden 4’ünün hayati tehlikesi bulunuyor

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Eskişehir’de, fabrika işçilerinin içinde bulunduğu minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; kaza EskişehirAnkara yolu üzerindeki Eskişehir Toptancılar İş Merkezi (ESTİM) kavşağında yaşandı. Gece saatlerinde Atakan Y. idaresindeki 26 S 0958 plakalı fabrikaya personel taşıyan minibüs, Eskişehir istikametinden gelerek organize sanayiye geçmek için ESTİM köprü altından dönüş yapmak üzere kavşağa girdi. Bu esnada Ankara istikameti ESTİM köprüsü yan yoldan gelen sürücü Abdullah İ. idaresindeki 11 TC 943 plakalı otomobili ile kavşakta dönüş yapan minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minübüs yol üzerine devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan sürücü dahil 8 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar kentteki çeşitli hastenelere sevk edildi.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralı 8 kişiden 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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