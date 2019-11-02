‘İnme’ geçirende ilk 6 saate dikkat ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir: “İlk 6 saat inme geçiren hastaya müdahale için çok önemli” “Dünya’da bulunan hastanelerde yüzde 20 olan damar açıcı tedavi yönteminde ESOGÜ’de yüzde 30’luk başarı sağlandı”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, inme bulgularının ortaya çıkmasının ardından ilk 6 saatte uygulanacak olan beyin damarı açıcı tedavisi ile hastanın yüzde 80 ile yüzde 90 oranında başkasına bağımlı kalmayarak, kendi işlerini yapabilecek şekilde iyileşebileceğini söyledi.

Eskişehir Kapsamlı İnme Merkezi Koordinatörü ve Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu Başkanı da olan Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, inme ya da diğer adıyla beyin krizinin, beyne giden damarlarda bir tıkanıklık olması durumunda ortaya çıktığını belirtti. İnmenin belirtileri hakkında bilgi veren Özdemir, “İnme, ani gelişen kolda ya da bacakta güçsüzlük, yüzde kayma ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Zamanında müdahale edilmemesi durumunda felç, sakatlık ve hatta ölümle sonuçlanabilen bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak çok önemli. Ani gelişen kol ve bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma durumu olması halinde hastalar veya yakınları mutlaka 112’yi aramalılardır” dedi.



“Dünya’da bulunan hastanelerde yüzde 20 olan damar açıcı tedavi yönteminde ESOGÜ’de yüzde 30’luk başarı sağlandı”

Eskişehir ve çevre illerdeki inme hastalarına Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı koordinatörlüğünde beyin damar açıcı tedaviler uygulandığını aktaran Prof. Dr. Özdemir, sözlerinin devamında yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“İnme bulguları ortaya çıktıktan ilk 6 saat sonrasına kadar uygulanan beyin damarı açıcı tedavi ile yüzde 80 yüzde 90 oranında başkasına bağımlı yaşayacak veya kaybedilecek hastalar kendi işlerini yapabilecek şekilde yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Her türlü teknolojik altyapının kullanıldığı ve aynı zamanda Türkiye’deki inme müdahaleleri konusunda bir eğitim üssü olan ‘Eskişehir Kapsamlı İnme Merkezi’nde toplam bin 170 hastaya acil damar açıcı tedavi ile müdahale edilmiştir. ESOGU bünyesindeki Eskişehir Kapsamlı İnme Merkezi’ne başvuran hastaların yüzde 30’u inmede uygulanan damar açıcı tedavileri almaktadırlar. Bu oran dünyanın en iyi merkezlerinde bile yüzde 15 yüzde 20’dir. Tedavi sonucu hastalarımızın yüzde 55’i bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Türkiye ve yurt dışından merkezimize eğitim almaya gelen Nöroloji uzmanları gittikleri bölgelerde bu tedavileri uygulamaktadırlar.”

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.