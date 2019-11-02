Eskişehir'de, babasına ait emekli parasını çaldığı öne sürülen şüpheli ve iki arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, olay Büyükdere Mahallesi Allıturna Sokak'ta yaşandı. Polise başvuran Ramazan Y. evinin bahçesindeki kömürlükte sakladığı emekli parası olan 60 bin liranın çalındığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gerçekleştirdikleri geniş çaplı araştırma ve incelemede olayı Ramazan Y.'nin oğlu U.Y. (17) ve iki arkadaşı T.K. (17) ile B.K.'nın (17), gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramada çalınan para bulunarak polis ekiplerince Ramazan Y.'ye teslim edildi.

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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