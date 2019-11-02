Milli futbolculardan Anadolu Üniversitesi U-12 takımına tebrik mesajı

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Eskişehir U12 Playoff liginde mücadele eden Anadolu Üniversitesi U12 futbol takımının namağlup şampiyonluğuna milli futbolculardan tebrik geldi.

Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videolarla genç futbolculara destek veren Zeki Çelik ve Aytaç Kara, Anadolu Üniversitesi U12 futbol takımının başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. Fransa 1. Ligi ekiplerinden Lille takımının formasını giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İnstagram hesabında paylaştığı videoda, “Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi gençler takımı şampiyon olmuş. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah kariyerinizde daha nice şampiyonluklar yaşarsınız. Bu bir başlangıç, çalışmaya devam. İnşallah iyi yerlerde oynarsınız. Hepinizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

2012 2014 yılları arasında Eskişehirspor’da forma giyen milli futbolcu Aytaç Kara ise yayınladığı video ile Anadolu Üniversitesi U12 futbol takımına tebriklerini dile getirdi.

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

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