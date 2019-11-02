2’nci Enerji Günleri etkinlikleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından “Enerjinle Kente Hayat Ver” sloganı ile düzenlenen 2’nci Enerji Günleri etkinliği, 4 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Sürdürülebilirlik Merkezi, temiz enerji konusundaki çalışmalarına devam ederken; 2.’sini düzenlediği Enerji Günleri etkinliği ile enerji konusu ele alınacak. Alanında uzman isimler, oturumlar halinde gerçekleşecek olan etkinlikte “Enerji Verimliliği”, “Enerji Tasarrufu” ve “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” konularını irdeleyecek. Ayrıca II. Enerji Günleri kapsamında birçok kurum, kuruluş ve özel firma da stant açacak ve sunumlar gerçekleştirecek. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış konuşmalarının ardından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi Enerji Verimliliği Çalışmaları, Binalarda Enerji Verimliliği ve Dış Cephe Isı Yalıtım İlişkisi, AB ve Türkiye Karşılaştırması, Enerji Verimliliği ve Yalıtım konularında konuşmalar yapılacak.

Etkinliğin “Uygulama Alanları” adı ile gerçekleştirilecek 1’inci oturumuna ESOGÜ Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haydar Aras başkanlık edecek. Bu oturumda Interact Bağlantılı Aydınlatma Çözümleri, Enerji Verimliliğinde Cam ve Camlama Sistemlerinde Doğru Uygulamalar, Sürdürülebilir Kentler İçin Yeni Yaklaşımlar başlıklı konuşmalar, sektörün uzmanları tarafından yapılacak. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday’ın başkanlığında gerçekleşecek “Finansman” başlıklı 2. oturumda ise, Enerji Kooperatifleri, Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı, BEBKA ve Devlet Destekleri Yenilenebilir Enerji konuları da uzman isimlerce ele alınacak. Etkinliğin 3. ve son oturumu ise “Uygulama Örnekleri” olacak. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci’nin başkanlık edeceği oturumda, Enerji Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi ve Yüksek Enerji Performanslı Bölge konuları, yine sektörün uzmanları tarafından katılımcılara aktarılacak.

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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