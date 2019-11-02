Nilüfer Belediyesi Tepebaşı'nın örnek projeleri inceledi

Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret eden Nilüfer Belediyesi yetkilileri, Başkan Ataç’ın örnek proje ve çalışmalarını yerinde inceledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç tarafından hayata geçirilen çalışma ve projeler diğer il ve ilçelere örnek olmaya devam ediyor. Son olarak Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özel, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Selçuk Şahin, Fen İşleri Müdürü Şirin Biçer ve beraberindekilerden oluşan heyet Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret ederek Yaşam Köyü’nü yerinde gördü. Yaşam Köyü’nde hizmete sunulan merkezleri gezerek Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Mehtap Yıldız’dan bilgiler alan konuk heyet daha sonra Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı da makamında ziyaret etti.

“Bu güzel projeleri Nilüfer’de uygulamak istiyoruz”

Burada konuk heyet ve Başkan Ataç belediyecilik çalışmaları üzerine sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Ataç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özel, “Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem’in sevgi ve selamlarını iletiyoruz. Bugün Ahmet Ataç Başkanımızın yaptığı örnek çalışmaları, Bursa Nilüfer’den duyarak bilgi sahibi olmuştuk ve özellikle Alzheimer Konuk Evi hakkında ziyaret etmek istedik. Kendisini örnek çalışma ve projelerinden dolayı tebrik ediyoruz ve bu güzel projeleri Nilüfer’de uygulamak istiyoruz. Bizim de Alzheimer Bakım Merkezimiz inşaat halinde ve 2020 yılında bitecek. Biz de buradaki gözlemlerimiz neticesinde merkezimizi en kısa sürede hizmete sokacağız. Tepebaşı’nı, Ahmet Başkanımızın emekleri ile çok daha gelişmiş ve değer kazanmış bir şekilde bulduk. Kendisi ile gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“İki belediye arasında güçlü bir diyalog var”

Nilüfer heyetini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Ataç ise “Türkiye’deki ilçe belediyelerden bize en yakın olanlardan birisi Nilüfer Belediyesi. Çok sevgili arkadaşlarımızı ağırlamaktan dolayı da mutluyum. Nilüfer Belediyemiz de sosyal projeler yapmayı çok seviyor. İki belediye arasında güçlü bir diyalog var ve en kısa zamanda ben de kendilerine bir ziyarette bulunacağım. Tepebaşı Belediyemizin sosyal projeler konusunda çok ciddi bir birikimi var. Bu birikimi paylaşmaktan dolayı da memnunuz. Bursa’nın yüz akı olan Nilüfer Belediyesi, bizim için de gurur kaynağı. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç makamında çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından konuklarına, Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı.

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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