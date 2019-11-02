Çocuklara kucak dolusu hediyeler

Kucak Dolusu Hayaller projesi kapsamında Odunpazarı içesinde bulunan Kurtuluş İlkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şen, Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, Kucak Dolusu Hayaller proje sahibi Elif Tezanlar ve Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Öğrencilerle bol bol sohbet etme fırsatı bulan misafirlerden Kucak Dolusu Hayaller Proje sahibi Elif Tezanlar; ''Kızılay Haftasında Kızılay işbirliği ile bugünkü okul etkinliğini yapmaktan haftanın önemi nedeni ile de ayrıca mutluluk duydum. Çocuklarımızı mutlu etmek onlara ulaşabilmek gözlerindeki mutluluk ışığını görmek bunun için aracı olmak önemli, bunun sonuç ve karşılığını gün geçtikçe büyüyerek almak gurur verici'' diye belirtti.

Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise; ''Farkındalık dolu böyle bir projeye katıldığımız için mutluluğumuzu belirtmek isterim. Kızılay olarak her zaman çocuklarımızın, geleceğimizin yanındayız'' diye belirtti.

Kurtuluş İlkokulu Müdürü İsa Özden ise ziyaretçilerine şükranlarımı sunarak, "Güzel ve samimi bir ortamda öğrencilerimize destek olmaları bizleri hayli memnun etti'' dedi.

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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