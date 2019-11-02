Büyükdereliler açık hava spor etkinliğinde buluştu

Büyükdere Halk Merkezi, Uğur Mumcu Parkı’nda spor etkinliği düzenledi. 7’den 70’e çok sayıda Büyükdere Sakininin katıldığı etkinlikte, vatandaşlar açık havada spor yapmanın keyfini yaşadı.

Odunpazarı Belediyesi, 11 ayrı mahalle yer alan 12 Halk Merkezi’nde, çalışmalarına devam ediyor. Halk merkezlerinde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesince, son olarak Uğur Mumcu Parkı’nda spor etkinliği düzenlendi. Büyükdere Halk Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Açık havada spor yapmanın keyfini çıkaran Büyükdere sakinlerine yetkililer, Odunpazarı Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu tür etkinliklerin sıklaştırılmasını isteyen mahalle sakinleri, kendilerine bu imkanı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.