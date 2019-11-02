ESÇAD'dan köy okullarına kitap toplama kampanyası

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) köy okullarına kitap toplama kampanyası başlattı.

Dernek, ilk olarak da Çukurhisar ilköğretim okuluna kitap bağışında bulundu. Konu hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Nurcan Öcal, "Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği olarak, bir çocuğun hayatından yola çıkarak bir toplumu değiştirmenin mümkün olduğunu düşünmekteyiz. Eğitim sürecinde yeterli ve eşit imkânlara sahip olmayan okullara da ulaşmayı amaçlamaktayız. Sosyal sorumluluk bilinci ile çıktığımız bu yolda öğrencilerin eğitim hayatlarındaki ihtiyaçları giderirken önceliğimiz onlarla doğrudan iletişime geçmektir. Çalışmalarımızı din, dil, ırk ve etnik unsur gözetmeden hiçbir siyasi görüşün destekçisi olmadan “eşitlik” ilkesi doğrultusunda yürütme esasına dayandırmaktayız. Dernek, kütüphanesiz ve kitapsız hiçbir okulun kalmamasını hedefliyor, özel çocuklar için projeler üretiyor. İlk olarak Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin destekleriyle geçen yıl oluşturulan Çukurhisar İlköğretim Okulu kütüphanesine 2002'yi geçkin kitap bağışında bulunduk. Köy okullarına kitap bağışı kampanyamız için sizlerin de desteklerini beklemekteyiz" dedi.

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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