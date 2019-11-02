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ESÇAD'dan köy okullarına kitap toplama kampanyası

İHA

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) köy okullarına kitap toplama kampanyası başlattı.

ESÇAD'dan köy okullarına kitap toplama kampanyası

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği (ESÇAD) köy okullarına kitap toplama kampanyası başlattı.
Dernek, ilk olarak da Çukurhisar ilköğretim okuluna kitap bağışında bulundu. Konu hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Nurcan Öcal, "Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği olarak, bir çocuğun hayatından yola çıkarak bir toplumu değiştirmenin mümkün olduğunu düşünmekteyiz. Eğitim sürecinde yeterli ve eşit imkânlara sahip olmayan okullara da ulaşmayı amaçlamaktayız. Sosyal sorumluluk bilinci ile çıktığımız bu yolda öğrencilerin eğitim hayatlarındaki ihtiyaçları giderirken önceliğimiz onlarla doğrudan iletişime geçmektir. Çalışmalarımızı din, dil, ırk ve etnik unsur gözetmeden hiçbir siyasi görüşün destekçisi olmadan “eşitlik” ilkesi doğrultusunda yürütme esasına dayandırmaktayız. Dernek, kütüphanesiz ve kitapsız hiçbir okulun kalmamasını hedefliyor, özel çocuklar için projeler üretiyor. İlk olarak Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin destekleriyle geçen yıl oluşturulan Çukurhisar İlköğretim Okulu kütüphanesine 2002'yi geçkin kitap bağışında bulunduk. Köy okullarına kitap bağışı kampanyamız için sizlerin de desteklerini beklemekteyiz" dedi.

ESKİŞEHİR

02 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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