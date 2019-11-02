Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Adana 3. Sulh Hakimliğince, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı verilen A.Ü.'nün Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Ekipler, yurt dışına kaçmaya çalışan A.Ü.'yü, tren garı içerisinde gerçekleşen kovalamaca sonucu yakaladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, yapılan üst aramasında kıyafetinin içerisine gizlenmiş sahte nüfus cüzdanı, başkasının adına düzenlenmiş pasaport ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Öte yandan örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlenen şüpheli A.Ü. emniyetteki işlemlerinin akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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