Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

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ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 5 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda V.K., eşi N.K., Ö.S, T.F.Ü. ve G.Ö., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K., Ö.S., T.F.Ü. ve G.Ö. tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





ESKİŞEHİR 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

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