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Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarına eğitim semineri

İHA

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarına ‘Fizik tedavi uygulamalarında kullanılan inovatif (yenilikçi ) tedaviler, bel boyun fıtıkları ve kurumda yapılması gereken egzersizler‘ konulu bir seminer verdi.
Bel ve boyun fıtıkları üzerine seminer veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, bel ve boyun fıtıklarının nasıl meydana geldiği ve tedavileri hakkında bilgi verdi. Bel ve boyun fıtıklarının belirtilerini anlatan Tünerir, “Bel ve boyun fıtıkları birçok belirtilerle karşımıza çıkmaktadır. Bel fıtıklarının belirtileri; bel ve bacak bölgelerinde şiddetli ağrı, yürüme, oturma ve yatmakta yaşanılan güçlükler, beraberinde günlük hareketlerde kısıtlanmalar, öksürük ve hapşırma gibi durumlarda aniden çıkan ve saplanma gibi olan ağrılar ile kendisini gösterir. Erken teşhis edilemediği dönemlerde ise hastada kuvvet ve duyu kayıpları görülebilir. Boyun fıtıklarının belirtileri ise başlangıç aşamasında sık sık yaşanan boyun tutulmasıdır. İlerleyen dönemlerde boyun fıtığı, sinirler üzerindeki baskıyı artırdığında kollarda, ellerde ve parmaklarda uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı oluşturabilir. Boyun fıtığının yol açtığı ağrılar ile boyun hareketlerinde kısıtlılık görülebilir” ifadelerini kullandı.

Bel ve boyun fıtıklarına ameliyatsız çözüm
Bel ve boyun fıtıklarında uygulanan robotik Antalgıc Trak cihazının fıtıklar üzerinde etkisine dikkat çeken Tünerir, “Bel ve boyun fıtığı tedavisinde uygulamış olduğumuz AntalgicTrak cihazı omurlar arasındaki diskleri yavaş yavaş açarak sinirler üzerindeki basıyı kaldıran, eklem hareket açıklığını arttıran omurga dekompresyon sistemidir. Aynı cihazda hem boyun, hem bel fıtığına uygulama yapılmaktadır. Hasta postürüne uygun artikülasyonda traksiyon yapabilme özelliği vardır. En büyük avantajı haftada 2 ya da 3 kez uygulanıyor olması ve seans süresinin 1520 dakika gibi kısa süreli olmasıdır” dedi.

“Ozon tedavisi bel fıtığında ağrıya yol açan mekanizmayı etkisi altına alır”
Bel ve boyun fıtıklarında tamamlayıcı bir tedavi olan ozon hakkında bilgi veren Tünerir, “Ozon tedavisi bel ve boyun fıtığında ortaya çıkan mekanik ağrıyı en aza indirmek ve inflamasyonu onarmak için kullanılmaktadır. Ozon tedavisi bel fıtığında ağrıya yol açan mekanizmayı etkisi altına alır. Omurlar arasında yastık görevi gören diskler farklı nedenlere bağlı olarak hasarlandığında ortaya fıtık çıkar. Diskin içinde yer alan ve jöle kıvamında olan kısım sinirlere kadar ulaşarak baskı yapmaya başlar. Bu olay karşısında disk şişmesi meydana gelir. Dolayısı ile belde ve bacakta şiddetli ağrılar oluşur. Ozon tedavisi ile bu ağrıların giderilmesi sağlanır“ diye konuştu.
Eğitimin ardından ofiste yapılması gereken birtakım egzersizler uygulamalı olarak yaptırılarak, katılımcılara “hareket özgürlüktür“ mesajı verildi.

ESKİŞEHİR

03 Kasım 2019 Pazar

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