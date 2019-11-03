Annelerden Mehmetçiklere asker kınası

Eskişehir'de vatani görevlerini yapmak üzere askere gidecek gençlerin ellerine anneleri tarafından kına yakıldı.

Askere giden gençlerin ellerine kına yakma geleneği Eskişehir'de devam ediyor. Askere gidecek olan gençler, ellerine anneleri tarafından yakılan kına ile vatani görevlerine uğurlanıyor. Yüzyıllar öncesine dayanan gelenek özellikle Anadolu'da anneler tarafından devam ettiriliyor. Vatani görevini yapacak olan Semih Karataş da annesi tarafından eline yakılan kına ile askere uğurlandı. Anadolu'da büyüklerinden askere gidenlere kına yakıldığını gördüklerini ve bunun süregeldiğini ifade eden anne Nezire Karataş, "Evladım nasip olursa vatan borcu ödemeye gidiyor. İnşallah kazasız belasız gidip gelmek nasip olur. Rabbim evladım gibi gidecek olanların yardımcısı olsun. Biz kınasını yakarak, vatanımız uğruna askere gönderiyoruz. Bizde evlenen geline, kesilen kurbana ve askere kına yakılır" dedi.

ESKİŞEHİR 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:57

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