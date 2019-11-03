Eşini ve 8 yaşındaki oğlunu darp eden baba tutuklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de karısı Semra K.’yi ve 8 yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre vatandaşlar, Vişnelik Mahallesi Erkan Sokak'taki bir evde aile içi kavga olduğuna dair 155 Polis İmdat Hattını aradı. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipleri evin girişinde 8 yaşındaki D.K. karşılayıp, "Babam annemi içeride öldürüyor abi kurtarın" dedi. Eve giren ekipler, inşaat işçisi Mehmet Ali K.'yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi Semra K.'nin boğazına tüfekle baskı uygulayıp boğmaya çalıştığı sırada yakalayarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Yaralanan anne ve oğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Ali K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

ESKİŞEHİR 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:02

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.