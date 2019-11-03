FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

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ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç edilen 3 astsubay yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ekipleri, Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda meslekten ihraç edilen astsubaylar E.B, H.Ö. ile G.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.



ESKİŞEHİR 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:57

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