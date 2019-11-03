TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Osmanlıspor: 2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Osmanlıspor: 2

İHA

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Osmanlıspor’u 32 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic’e Atakan’ın yaptığı faul sonrası Eskişehirspor penaltı kazandı.
17. dakikada Milinkovic kullandığı penaltıyı gole çevirerek Eskişehirspor’u öne geçirdi. 10
29. dakikada Furgan Polat’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Marco Milinkovic iyi bir vuruş yapamadı ve kaleci Ahmet Aslan rahat bir şekilde topu kontrol etti.
33. dakikada Jovan Blagojevıc’in kullandığı serbest vuruş sonucu ceza sahası içinde yaşanan karambolde, Mehmet Yiğit topu ağlara gönderdi ve beraberliği sağlayan golü attı. 11
53. dakikada Marco Milinkovic’in kullandığı korner sonucu seken topu alan Cemali Sertel’in ortasında Jesse düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 21
59. dakikada topu Eskişehirspor sahasına getiren Beykan Şimşek’in pası sonucu topla buluşan Mertcan Caner’in şutunu, kaleci Ekrem son anda kornere çeldi.
64. dakikada Sisocco’nun pası sonucu topu alan Milinkovic’in şutu direğin dibinden dışarı çıktı.
68. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cemali Sertel’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 31
72. dakikada Eskişehirspor ceza sahasında yaşanan karambolde Mevlüt Çelik’in ters kafa vuruşu sonucu kendi kalesine gol attı. 32

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Yıldırım xx, Murat Altan xx
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Sissoko x (Emre Güral dk. 69 x), Mevlüt Çelik xx, Berkay Tolga Dabanlı xx, Sekidika Jesse xx (Sezgin Coşkun dk. 90 ?), Milinkovic xx, Kamal Issah xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx (Furkan Balaban dk. 65 xx), Mehmet Özcan xx, Cemali Sertel xx
Yedekler: Melih Ağa, Alperen Kocabaş, Erdal Akdari, Tolga Yakut, Hakan Aslantaş, İbrahim Halil Öner, Metehan Altunbaş
Tekin Direktör: Coşkun Demirbakan
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Eren İyican xx, Eric Ayuk Mbu xx, Mertan Caner Öztürk xx, Beykan Şimşek xx, Blagojevic xx, Mehmet Yiğit xx, Hasan Kılıç xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Erdem Çetinkaya xx (Okan Deniz dk. 69 x), Oğuz Yıldırım xx
Yedekler: Santiago Andres Mele Castanero, Ali Ülgen, Ognjen Todorovic, Doğukan Efe, Berk Yiğit Karadağ, Yiğit Kotan, Tamer Aşık, Barış Zeren, Batuhan Yılmaz
Teknik Direktör: Turan İnce
Goller: Marco Milinkovic (dk. 17), Jesse (dk. 53), Cemali Sertel (dk. 68) (Eskişehirspor), Mehmet Yiğit (dk. 33), Mevlüt Çelik (dk. 72 k.k.) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Furgan Polat, Mehmet Özcan, Berkay Dabanlı, Mehmet Feyzi (Eskişehirspor), Eric Ayuk, Beykan Şimşek, Ali Eren
(Osmanlıspor)

ESKİŞEHİR

03 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirspor - Osmanlıspor: 3-2
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Osmanlıspor: 3-2
Eşini boğmaya çalışırken yakalandı (Tekrar)
YEREL HABERLER Eşini boğmaya çalışırken yakalandı (Tekrar)
Adalar Gençlik Merkezi’nden "Bir Fidan Bin Yaşam" etkinliği
YEREL HABERLER Adalar Gençlik Merkezi’nden "Bir Fidan Bin Yaşam" ...
Festival söyleşilerinde bu kez çağdaş oyunculuğun incelikleri ele alındı
YEREL HABERLER Festival söyleşilerinde bu kez çağdaş oyunculuğun ...
Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği’nden Kazım Kurt’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği’nden Kazım Kurt’a ...
'Bir Delinin Hatıra Defteri' Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali’nde
YEREL HABERLER 'Bir Delinin Hatıra Defteri' Anadolu Üniversitesi ...
3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
YEREL HABERLER 3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
FETÖ şüphelisi 3 kişi Eskişehir’de gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi 3 kişi Eskişehir’de gözaltına alındı
LÖSEV’den bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER LÖSEV’den bilgilendirme toplantısı
FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
Eşini ve 8 yaşındaki oğlunu darp eden baba tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini ve 8 yaşındaki oğlunu darp eden baba tutuklandı
Annelerden Mehmetçiklere asker kınası
YEREL HABERLER Annelerden Mehmetçiklere asker kınası
Romence kursu başladı
YEREL HABERLER Romence kursu başladı
Başkan Ataç kadın girişimcilerin yanında
YEREL HABERLER Başkan Ataç kadın girişimcilerin yanında
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarına eğitim semineri
YEREL HABERLER Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarına ...
(Özel) Sosyal Market ile yüzlerce ihtiyaç sahibine yardım yapılıyor Tepebaşı Kaymakamlığından örnek market uygulaması Markette gıda, kıyafet, oyuncak ve kitap ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz: “İhtiyaç sahiplerine 300 liralık, 500 liralık kupon veriyoruz” “Bir haftada burası tamamen boşalıp tekrar dolduruluyor”
YEREL HABERLER (Özel) Sosyal Market ile yüzlerce ihtiyaç sahibine ...
Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Maske takarak akaryakıt veriyorlar
YEREL HABERLER Maske takarak akaryakıt veriyorlar
Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs yaklandı Polis, şüphelileri evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs ...
FETÖ şüphelisi ten garında kovalamaca sonucu yakalandı Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisinin üzerinde sahte nüfus cüzdanı, başkasının adına düzenlenmiş pasaport bulundu
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi ten garında kovalamaca sonucu ...
ESÇAD'dan köy okullarına kitap toplama kampanyası
YEREL HABERLER ESÇAD'dan köy okullarına kitap toplama kampanyası
Büyükdereliler açık hava spor etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Büyükdereliler açık hava spor etkinliğinde buluştu
Tepabaşı'nda budama eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER Tepabaşı'nda budama eğitimleri başlıyor
Eskişehir’de ‘El Ele Çevre Temizliği’
YEREL HABERLER Eskişehir’de ‘El Ele Çevre Temizliği’

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X