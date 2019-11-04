Ahmet Urfalı’dan ‘Millî Mücadele Edebiyatı’ konferansı

Eskişehirli eğitimcişairyazar Ahmet Urfalı; Eskişehir Sinerji Hareketi eğitim salonunda, ‘Millî Mücadele Edebiyatı’ konusunda konferans verdi. Konferansa; Türk tarihine ilgi duyanlar ve davetliler izleyici olarak katıldılar.

Konferans etkinliği; Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam’ın, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan Bülbül şiirini okumasıyla başladı. Türk Millî Mücadele’nin başlangıcının 100.yılı münasebetiyle düzenlenen etkinlik, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Eğitimci şair yazar Ahmet Urfalı, konferansında, ‘’Türk tarihinin Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) ile, Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923) arasında gerçekleşen Millî Mücadele, Türk milletinin var olma savaşı olup etkileri günümüzde de devam etmektedir. Tarih geleceğinizi tayin eder. Milletlerin önemli kuvvet kaynaklarından biri de tarihleridir. Tarih, milletin ortak karakter ve değerlerini gösterir. Toplumlar, millet olarak varlıklarını devam ettirebilmek için tarihlerine dayanmak zorundadırlar. Tarih, millette kök duygusunu uyandırır. Bu duygu, birey veya toplumda bir millete mensubiyet bilincini canlı tutar ve onu derinleştirir. Birey ve toplum; en uzak geçmişten sonsuz geleceğe doğru akıp giden zaman içinde var olduğu ve var olacağı duygusuna ancak tarih bilinci ile ulaşabilir. Bu bilinç, birey ve toplumda kendini gösterdiği zaman tarihîlik de gün yüzüne çıkar. Tarihle edebiyat arasında kuvvetli bir bağ vardır. Tarih öğretir, edebiyat şuur verir. Edebi eserler tarihi taçlandırır’’ dedi.

Etkinlikte; Millî Mücadele konusunda verilen nutuk, roman, şiir, hatıra, hikâye, röportaj türlerinde edebi örnekler verildi. Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği şanlı mücadele, minnet ve şükran duygularıyla anıldı.

Program sonunda Urfalı’ya, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut ve eğitimci Olcay Yılmaz tarafından teşekkür belgesi ve plaket taktim edildi

ESKİŞEHİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

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