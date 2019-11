Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bir yıl önce açılan Obezite Merkezi, kalıcı kilo verip sağlıklı bir yaşan sürmek isteyen vatandaşların umudu oldu.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bir yıl önce kurulan merkezin yaklaşık 300’e yakın hastası bulunuyor. Ölümle sonuçlanacak obezite hastalarını bile düzenli bir tedavi sürecinin sonucunda kalıcı olarak zayıflatabilen merkez, kısa sürede adını bölgede de duyurmayı başardı. Bir sorumlu hekim, bir koordinatör, bir diyetisyen, bir psikolog, bir sağlık görevlisi, bir fizyoterapist, bir hasta karşılama ve kayıt olmak üzere toplam 7 personel görev yaparak, fazla kilolarından kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam biçimine kavuşmak isteyen kişiler için hizmet veren Merkez, diyet, egzersiz ve psikolojik destek birimleri de yer alarak kilo kaybının sağlanması ve hasta motivasyonunun yanı sıra yaşam tarzı değişikliği de hedefleniyor.

“Kalıcı kilo vermeyi hedefliyoruz”

Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Diyetisyeni Ahmet Akın, merkezin 5 Aralık 2018 yılında kurulduğunu söyledi.

Yaklaşık 300’ün üzerinde burada kayıtlı hastalarının olduğunu aktaran Akın, “Toplamda ise 500 civarında hasta ile görüşmemiz oldu. Hastalarımızın yaklaşık yüzde 3040 civarı benden kitle endeksi 40 civarı yani bizim morbid obezite dediğimiz sınıfa giriyor. Biz burada kalıcı kilo verdirmeyi hedefleyerek bir şeyler yapmayı hedefliyoruz. Hastalara eğitimler ve haftalık grup terapileri, aktivitelerle hastanın kendi doğrusunu oluşturasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü kişiye bir şey dayattığımız zaman çok fazla sürdürülebilir olmuyor. Ancak farkındalık ve eğitimlerle bunu oluşturursanız, bir süre sonra kişi bunu sürdürebileceğini, devam edebileceğini fark ediyor. Aslında kendi yolunu buluyor” dedi.

“Her şeyi yiyorum, açlık yaşamıyorum”

Obezite Merkezine gelen 52 yaşındaki vatandaş Meltem Doğan, 5 aydır tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Annesinin bir oyunu ile merkezle tanıştığını anlatan Doğan, konuşmasının devamında konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kendisi beni diyetisyene götür diye devamlı bana baskı yaptı. Annemi sonunda götürmek zorunda kaldım, işin içine beni de soktu. Diyetisyen de bana Obezite Merkezinin daha faydalı olacağını düşündü. O vesileyle geldim ve öylesine başladım. Yani kararlı değildim. Başta benim karar vermem önemliydi. Girdiğimiz derslerde, obezitenin 3’üncü aşamasında olduğumu öğrendim. Yani ölüm riski taşıyan bir gruptu bu. Tabi dersleri de dinledikten sonra yediklerimi yarıya indirdim. Şuan her şeyi yiyorum şuanda, hiç açlık yaşamıyorum.”

“Oğlumu kaybettikten sonra hayata küsmüştüm, burası beni hayata bağladı”

Obezite Merkezine gelen Sabriye Günbattı ise zor zamanlar geçirdiği sırada merkezle tanıştığını söyledi. Merkeze 2018 yılının Aralık ayında başladığını belirten Günbattı: “Ama hastalıklarım vardı Akdeniz hastalığım var. O ataklarım olduğu zaman başlayamadım. Şubat ayında zayıflamaya başladım. Sürekli seminerlerimiz, konuşmalarımız oldu. Doktorlarımız, psikologlarımızın gözetiminde olduk. Hep yanlış beslenmişiz biz, azimle bu şekle geldim yani. 9 ay oldu, 9 ayda psikolojik sorunlarım değişti. Önce ben bir evlat acısı yaşadım. 15 yaşında oğlumu kaybettim, kalp krizi geçirdi. Yani ben gerçekten hayata küsmüştüm. Burası beni hayata bağladı. Her şeyim değişti, az az, sık sık yemeyi öğrendim. Her şeyden yiyoruz, zamanında yanlış beslenmişiz burada onları öğrendim. Ben 20 kilo verdim. Hedeflerim var, gittiği yere kadar götüreceğim” diye konuştu.

Nurhayat Keleş isimli vatandaş ise, merkez ile ilgili düşüncelerini şu cümlelerle dile getirdi:

“Ben 2018’in Aralık ayından itibaren geliyorum. Buraya mide ameliyatı olmak için geldim. Geldiğim doktor bey de, burada obezite bölümü açıldı, gidin başlayın sonuç alamazsanız geri gelirsiniz dedi. Ben de geldim başladım, öncelikle bütün tahlillerimiz yapıldı. Sonra haftada bir geldik, burada aktivitelerimiz oldu, yemek kaydı tuttuk. Yine haftada bir gelerek eğer yanlış yaptıysak, yediklerimizde fazlalık ya da değişiklik varsa doktorumuz bunları yiyip, yemememizi söyledi. İstediğimizi yedik ama miktarını öğrenerek yedik. Ben de 21 kilo verdim, hedef bir 10 kilo daha var inşallah.”

ESKİŞEHİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:01

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.