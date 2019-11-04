Birlikte yaşadığı kadını başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladı

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ESKİŞEHİR'de, birlikte yaşadığı Elif Y.'yi (42) tabanca kabzası ile başına vurarak yaraladıktan sonra kaçan Tuncay D. (38), polis tarafından yakalandı.

Olay dün gece yarısı Kırmızıtoprak Mahallesi Stat Sokak'ta meydana geldi. Tuncay D. ile birlikte yaşadığı Elif Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay D., üzerinde taşıdığı kurusıkı tabancanın kabzasıyla Elif Y.'nin başına vurdu. Elif Y. yaralanırken, Tuncay D. havaya ateş ederek kaçtı.

Elif Y., ihbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Tuncay D. ise yaşanan kovalamaca sonunda suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Elif Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan Tuncay D.'nin Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu sürüyor.



ESKİŞEHİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

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