(Özel) Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Ağacın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı Kazadan saniyelerle kurtaran 67 yaşındaki Ahmet Yıldırım; “Saniyeler ile kurtulduk”

Eskişehir’de 30 yıllık bir ağacın devrilme anında altında geçen adam saniyelerle kurtulurken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Gürbüzler sokakta meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaç, bilinmeyen bir sebeple birden devrildi. Bu esnada sokaktan geçmekte olan 67 yaşındaki Ahmet Yıldırım, saniyelerle ağacın altından kalmaktan kurtuldu. Ağacın devrilme anı ise bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın arından İHA mikrofonlarına konuşan Ahmet Yıldırım, saniyelerle ağacın altında kalmaktan kurutulduğunu ifade ederek, “Sokakta karşıya geçtim. İki adım attım. Orada ağaca kamyon çarpmış diye biraz bakındım. İki adım ileri attım sonra ağaç yıkıldı. Belki üzerime gelecekti. Saniyeler ile kurtulduk” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

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