Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan’dan Anadolu Üniversitesi standına ziyaret

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın dördüncü gününde Anadolu Üniversitesi standını Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan ziyaret etti.

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM), Açıköğretim Sistemi, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (ANASAM) çalışmalarıyla yakından ilgilenen Büyükelçi Doğan, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’dan BAUM’un Blockchain çalışmaları, SODİGEM tarafından hazırlanan “Dijital Bir Terör Örgütü Olarak FETÖ”, “FETÖ Mensuplarının Barış Pınarı Harekatı Paylaşımları” ve “Tehlikeli Dijital Oyunlar” çalışmaları hakkında bilgi aldı. Doç. Dr. Hasan Doğan, SODİGEM ve ANASAM’ın çalışmalarının Türkiye için stratejik açıdan önemli olan konulara dönük bilimsel çalışmalar olduğunu ve bu alandaki bir boşluğu doldurduğunu ifade ederek, Anadolu Üniversitesini tebrik etti.

ESKİŞEHİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:01

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.