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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bozkurt’tan Çimşir’e hayırlı olsun ziyareti

İHA

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Kaymakamlığına atanan Burak Çimşir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bozkurt’tan Çimşir’e hayırlı olsun ziyareti

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Kaymakamlığına atanan Burak Çimşir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Eskişehir İnönü İlçesi Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte 105'inci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni sonrası İnönü İlçe Kaymakamlığına atanan Burak Çimşir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.
İnönü İlçe Kaymakamlığına atanan Burak Çimşir, samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkan Kadir Bozkurt ve Meclis Üyelerine teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ESKİŞEHİR

04 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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