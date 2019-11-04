Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attılar

Eskişehir'de, polis ekiplerince şüphelenilerek durdurulan 2 şahısın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüphelinin yere bir şey attığını fark eden polis, yaptıkları kontroller sonucu alüminyum içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre; olay Büyükdere Mahallesi Millet Caddesinde yaşandı. Saat 01.50 sıralarında, polis ekiplerince şüphelenilerek kontrol amacıyla durdurulan C.C.A (25) ve M.S.H.'nin (22) yere bir cisim attıkları görüldü. Bunun üzerine şahısların yere atmış olduğu cisim kontrol edildiğinde, alüminyum folyoya sarılı vaziyette metamfetamin uyuşturucu maddesi görüldü. Ardından şahıslara yapılan üst aramasında C.C.A. isimli şahısın montunun sağ ön cebinden yine alüminyum folyoya sarılı vaziyette yine metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Öte yandan şüpheliler hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

ESKİŞEHİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:01

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.