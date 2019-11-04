Beylikova Tarıma Dayalı OSB Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı

Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen oturuma; Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova OSB Bölge Müdürü Musa Çoban ve Beylikova OSB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’ nin bütün yöreye hizmet verecek bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, sağlıklı koşullarda hayvan yetiştirmenin önemine değinerek, halkın sağlığını tehdit edecek hiçbir unsura izin verilmeyeceğini kaydetti.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çakacak; çağdaş, yaşanabilir, çevreye saygılı, modern besiciliğin merkezi olma hedefiyle kurulan tesislerdeki çalışmaların hızla devam ettiğini, OSB’nin ilimizde hayvan yetiştiriciliğinin daha iyi şartlarda yapılmasını sağlamak adına önemli bir işlevi yerine getireceğini ifade etti.

Beylikova ilçesinde inşa edilen Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle birlikte, büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanlarının bir yerde toplanacağını, çevrenin koruma altına alınacağını ve görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağını belirten Vali Çakacak, aynı zamanda mekanizasyon ve modern üretim teknikleri sayesinde kontrollü, kaliteli ve güvenli işler yapılacağını söyledi.

Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’nin 5’i sanayi parseli olmak üzere toplam 94 parselde yaklaşık 15 bin küçük ve büyükbaş besi hayvanı yetiştiriciliği yapılacak şekilde planlandığını bildiren Vali Çakacak, altyapı çalışmaları biten OSB’nin tamamen yatırıma hazır hale geldiğini sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

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