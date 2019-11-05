Eskişehir’de ‘diksiyon’ derslerine ilgi yoğun oldu

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği; eğitim etkinliklerine bir yenisini daha ekledi ve dernek binasında ‘Diksiyon’ derslerine başladı.

Eskişehir Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile bağlantılı olarak, dernek binasında başlatılan derslere, çok sayıda kursiyer katılıyor Her yaştan kursiyerin katıldığı dersler; Diksiyon Öğretmeni Şeker Aybala tarafından veriliyor. Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, kurs açılışında yaptığı konuşmasında, ‘’Bir arada yaşayan insanların millet niteliğine kavuşabilmesi için, gerekli yapı taşlarından biri de hiç kuşkusuz dildir. Türkçe dili var olmaz ise; Türk de var olmaz, düsturundan aldığımız ilhamla, Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, güzel Türkçemizin düzgün kullanımını sağlamak, dilimizi korumak amacıyla diksiyon derslerine başladık. Kurs sonunda; diksiyon eğitimini bitiren kursiyer öğrencilere, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar, törenle kursiyerlere verilecektir’’ dedi.

ESKİŞEHİR 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:59

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