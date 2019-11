Sivrihisar Devlet Hastanesi’nden ‘Meme Kanseri’ ve ‘Organ Bağışı’ konferansı

Sivrihisar Devlet Hastanesi tarafından ‘’Meme Kanseri’’ ve ‘’Organ Bağışı’’ konularında halka açık bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Sivrihisar Belediye binası konferans salonunda Genel Cerrahi Uzamanı Op. Dr. Hacı Osman Tanrıverdi tarafından ‘’Meme Kanseri’’, Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Sorumlusu Zeynep Kuzulu tarafından ise ‘’Organ Bağışı’’ konularında bilgilendirme yapıldı.

Genel Cerrahi Uzamanı Op. Dr. Hacı Osman Tanrıverdi; yapmış olduğu konuşmada 1 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Sivrihisar Devlet Hastanesi tarafından meme kanserine dikkat çekmek, halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini belirti. Tanrıverdi, “Meme kanseri bildiğiniz gibi hanımlarda kanser ölümlerinde 1'inci sırada geliyor. Meme kanseri erken teşhis edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde yaşamı boyunca her 8 kadından 1’i meme kanserine yakalanmaktadır. Ayrıca her 4 kadından 1’i meme kanseridir. Erken teşhis edildiğinde yüzde 98 tedavi edilebilir bir hastalıktır” dedi.

Op. Dr. Hacı Osman Tanrıverdi, “Sağlık Bakanlığımız 2004 yılından beri her sene ekim ayında Meme Kanseri Farkındalık Haftası olarak kutlamaktadır. Burada biz özellikle hanım kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm toplumumuza kanserden korunma, erken teşhis ve tarama tetkiklerinin yaptırılması konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” diye belirtti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Sorumlusu Zeynep Kuzulu ise yapmış olduğu konuşmada; “Hayatın içinde insanların ne zaman neye ihtiyacı olacağı bilinemez. Buradan hareketle diğer insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı yaklaşmanın gerekliliğine halkın ilgisi ve dikkatini çekmek ve organ bağışını arttırmak son derece önemlidir. Bizim ya da en sevdiklerimizden birinin organ nakline ihtiyacı olursa ne yaparız? Onları yaşatmak için nelerden vazgeçebileceğimizi bir düşünün” dedi.

Kuzu; organ naklinin vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemi olduğunu belirti. Zeynep Kuzulu; organ naklinin gerçekleşmesi için bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesi gerektiğini anlattı.

Konferansa Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yavuz Selim Pehlivan, Sağlık Hizmetleri Müdürü Ergün Taş, TSM Başkanı Nafiz Başerdem, hastane çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

