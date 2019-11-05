Eskişehir'de araç sayısı artmaya devam ediyor

Eskişehir'de Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 287 bin 482 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 91 adet artarak, 287 bin 482 adet oldu.

Eskişehir'deki taşıtların, 168 bin 430 adet otomobil, 45 bin 969 adet kamyonet, 31 bin 717 motosiklet, 23 bin 774 adet traktör, 10 bin 538 adet kamyon, 3 bin 772 adet minibüs, 2 bin 618 adet otobüs, 664 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eskişehir ilinde Eylül ayında 10 bin 261 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 10 bin 261 taşıt içinde otomobil 7 bin 684 ile ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 23 milyon 132 bin 670 oldu.

ESKİŞEHİR 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:59

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