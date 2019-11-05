Kahve telvesi gübreye dönüşüyor Bir fincan kahvenin hatırı 40 yılı geçiyor Fincandan toprağa giden yol Çöpe giden kahve telvelerinin bitkilere faydası saymakla bitmiyor Barista Konuralp Erdil; "Bitkinizin daha verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz" "Türkiye’de çok bilinmiyor" "Kahve telveleri birçok firmada çöpe atılıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahve telvesi gübreye dönüşüyor Bir fincan kahvenin hatırı 40 yılı geçiyor Fincandan toprağa giden ...

İHA

Dünyada en çok tüketilen sıcak içeceklerin başında gelen kahvenin çoğunlukla çöpe atılan telvesi, geri dönüştürülerek bitkiler için gübre olarak kullanılabiliyor.

Kahve telvesi gübreye dönüşüyor Bir fincan kahvenin hatırı 40 yılı geçiyor Fincandan toprağa giden yol Çöpe giden kahve telvelerinin bitkilere faydası saymakla bitmiyor Barista Konuralp Erdil; "Bitkinizin daha verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz" "Türkiye’de çok bilinmiyor" "Kahve telveleri birçok firmada çöpe atılıyor"

Dünyada en çok tüketilen sıcak içeceklerin başında gelen kahvenin çoğunlukla çöpe atılan telvesi, geri dönüştürülerek bitkiler için gübre olarak kullanılabiliyor.
Eskişehir'de üçüncü nesil bir kahvecide çalışan 26 yaşındaki Konuralp Erdil, tek başına yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesi kapsamında çalıştığı işletmedeki kahveleri ilginç bir yolla geri dönüşüme kazandırıyor. Erdil ilk olarak; içinde bulundurduğu mineraller dolayısıyla bitkilere oldukça faydalı olan telvelerin gübre olarak kullanılabileceğini öğrendi. Bunun üzerine işletmede her gün sonunda çöpe giden kahve telvelerini biriktirmeye başlayan Erdil, gübre olarak kullanmak için bu telveleri yol üzerinde gördüğü bitkilere ve topraklara dökmeye başladı. Telvelerin oldukça fazla olduğunu fark eden ve daha fazla vatandaşın da bundan yararlanabilmesini isteyen 26 yaşındaki genç, artık biriktirdiği telveleri işletmeye gelen müşterileriyle ücretsiz olarak paylaşıyor. Kahve tüketiminin her geçen gün giderek arttığını ve bu telvelerin çöplere gittiğine dikkat çeken Erdil, günde kilolarca kahve satışı yapan işletmelerden de aynı duyarlılığı bekliyor.

"Bitkinizin daha verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz"
Türkiye'de çok bilinmediği için kahve poslarının çoğu işletmede çöpe atıldığını ifade eden Konuralp Erdil, telve sayesinde bu şekilde bitkilerin daha verimli büyüyebileceğini ifade etti. Telvenin bitkilerde nasıl kullanılacağını anlatan Erdil, çok fazla uygulanılmasının da bitki için tehlikeli olabileceğini belirterek, "Kahve doğada yetişen bir bitki, bir meyve aslına bakarsanız. Posası, telvesi de doğal gübre olarak kullanılıyor dünyanın bazı bölgelerinde. Türkiye’de bu çok bilinmiyor. Biz de çöpe atmayalım diye kahve telvelerimizi veriyoruz. İki üç litrelik ev tipi saksıda, toprağa 1 tatlı kaşığı kadar homojen bir şekilde karıştırılıp 3 ayda bir tekrarlayarak bitkinizin daha verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Çok kullanmamak gerekiyor. Kahveyi de toprağa homojen karıştırmak lazım bu çok önemli. Çok kullanıldığı noktada küflenme yapıp bitkinin ölümüne sebep olabilir. Kullanımdan öncesinde değerli ve önemli bir bitkiye sahipseniz ya da seranız bahçeniz varsa bir bitki bilimciye danışmakta fayda var. Gübre olarak kullanılıyor ama daha profesyonel olarak nasıl kullanılır bununla alakalı bir bitki uzmanından danışmanlık alabilirsiniz biz çöpe atmıyoruz. Diğer kahve firmalarının da çöpe atmamasını, insanlara bu şekilde vermesini istiyoruz firma olarak. İkinci bir kullanım olarak suyun içinde seyreltip bitkinizi sulamada kullanabilirsiniz. Dediğim gibi miktarı çok abartmamak lazım. Çünkü kahvenin ölümüne sebep olabilir. Ben gün içinde alınmayan telveleri de akşam eve giderken yolda bulunan bitkilere serpiştiriyorum. Doğa hepimizin, koruyalım" dedi.

"Kahve telveleri birçok firmada çöpe atılıyor"
Konuralp Erdil, 300 gram telvenin büyük çaplı bir araziyi gübrelemeye yeteceğini ifade ederek bu telvelerin çöpe atılmaması gerektiğini ve daha verimli kullanılabileceğini belirtti. Kendi firmalarından çok daha fazla kahve satan firmaların da bu tip uygulamalarda bulunmasını isteyen Erdil, "Sağ olsun kendi takipçilerim de paylaştılar ama çok ciddi bir kitleye erişemedim. Gören duyan birkaç kişi gelip birkaç gün aralıklarla telve alıyor. Zaten kendi paketiyle ve kabıyla veriyoruz. En az 300400 gram veriyoruz. 300 gram telve de büyük çaplı bir araziyi gübrelemeye yeter. Dediğim gibi 23 litrelik bir saksıya bir tatlı kaşığı yeterli oluyor. Kahvenin içinde yüzde 4 oranında azot, yüzde 1 oranında fosfor, yüzde 3 oranında da potasyum var. Bu da zaten bitkilerin ihtiyaç duyduğu şeyler. Gübreden de bunu rahatlıkla karşılıyorlar. Bizim hafta içi ortalama 2 kiloya yakın telvemiz çıkıyor. Hafta sonu 4 kiloya kadar çıktığı oluyor. Her gelene 100 gram versek ciddi manada bitki besleyen insanın gübre ihtiyacını karşılayabiliriz. Bunu bütün firmalar yaparsa, bizden daha çok kahve satan yerler de var. Bunu profesyonele seracılara verebilirler. Onlar doğru kullandığında ciddi manda fayda sağlayabilirler. Çünkü birçok firmada çöpe atılıyor bunlar zaten" diye konuştu.

ESKİŞEHİR

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral etkinliği
YEREL HABERLER LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral ...
Eskişehir'de araç sayısı artmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de araç sayısı artmaya devam ediyor
Sivrihisar Devlet Hastanesi’nden ‘Meme Kanseri’ ve ‘Organ Bağışı’ konferansı
YEREL HABERLER Sivrihisar Devlet Hastanesi’nden ‘Meme Kanseri’ ve ...
Eskişehir’de ‘diksiyon’ derslerine ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de ‘diksiyon’ derslerine ilgi yoğun oldu
Prof. Dr. Kemal Yakut moderatörlüğünde ‘Milli Mücadele’de Afyonkarahisar’ paneli
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kemal Yakut moderatörlüğünde ‘Milli ...
Fatih Fen Lisesinden 2023 vizyonuna Erasmus+ katkısı
YEREL HABERLER Fatih Fen Lisesinden 2023 vizyonuna Erasmus+ katkısı
16 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı Şüpheli İzmir’de yakalanarak Eskişehir’e getirildi
YEREL HABERLER 16 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli ...
Eskişehir’de dev işbirliği Anadolu Üniversitesi, Sarar Grup ve Petrol Ofisi arasında işbirliği Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Üniversitemiz adına fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir işbirliğidir”
YEREL HABERLER Eskişehir’de dev işbirliği Anadolu Üniversitesi, ...
Beylikova Tarıma Dayalı OSB Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Beylikova Tarıma Dayalı OSB Müteşebbis Heyet ...
ESO'dan sanayicilere ve ihracatçılara büyük müjde
YEREL HABERLER ESO'dan sanayicilere ve ihracatçılara büyük müjde
'Sürücü benim' dedi polis gerçeği ortaya çıkardı
YEREL HABERLER 'Sürücü benim' dedi polis gerçeği ortaya çıkardı
Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attılar
YEREL HABERLER Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi ...
Gençler Tepebaşı’nda dil öğreniyor
YEREL HABERLER Gençler Tepebaşı’nda dil öğreniyor
Bozkurt’tan Çimşir’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Bozkurt’tan Çimşir’e hayırlı olsun ziyareti
Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
Yenilikçi projeler yarışacak
YEREL HABERLER Yenilikçi projeler yarışacak
Masa tenisine Tepebaşı imzası
YEREL HABERLER Masa tenisine Tepebaşı imzası
Ormancılık iş koluna mesleki yeterlilik belgesi şartı getirildi Eskişehir'de 500 kişi sınava tabi tutularak mesleki yeterlilik belgesini alacak
YEREL HABERLER Ormancılık iş koluna mesleki yeterlilik belgesi şartı ...
Odunpazarı beton yol ile tanıştı
YEREL HABERLER Odunpazarı beton yol ile tanıştı
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan’dan Anadolu Üniversitesi standına ziyaret
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. ...
Kadınlardan şiş örgü kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kadınlardan şiş örgü kursuna yoğun ilgi
(Özel) Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Ağacın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı Kazadan saniyelerle kurtaran 67 yaşındaki Ahmet Yıldırım; “Saniyeler ile kurtulduk”
YEREL HABERLER (Özel) Ağacın altında kalmaktan saniyelerle ...
Birlikte yaşadığı kadını başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladı
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını başına tabanca kabzasıyla ...
Eskişehir’de sevgili dehşeti Kapı kilidi değiştirme tartışması sonucu sevgilisinin kafasına silah kabzasıyla vurdu Havaya ateş açan cani sevgili kadının ‘İmdat’ çığlığıyla kaçtı Kaçan şüpheliyi trafik polisleri yakaladı
YEREL HABERLER Eskişehir’de sevgili dehşeti Kapı kilidi değiştirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X