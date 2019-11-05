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“Çağdaş Tiyatroda Dramaturgi” söyleşisi

İHA

“Çağdaş Tiyatroda Dramaturgi” söyleşisi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali’nde “Çağdaş Tiyatroda Dramaturgi” söyleşisi gerçekleştirildi.
Engin Orbey Uygulama Sahnesi’nde gerçekleştirilen söyleşide, Doç. Dr. Selen Korad Birkiye konuşmacı olarak yer aldı. Doç. Dr. Selen Korad Birkiye konuşmasında, 21. yüzyıl sanatını anlamak için 20. yüzyıl sanat tarihine bakılması gerektiğini belirtti. 20. yüzyılda Dadaizm, Realizm, Sürrealizm, Modernizm ve Fütürizm gibi sanat akımlarının önemli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Birkiye, İkinci Dünya Savaşı’nın sanata etkisini ilk olarak Amerika’da gösterdiğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı’nın sanata olan etkisini dile getiren Doç. Dr. Birkiye, “Bu dönem içerisinde özellikle ressamlar; hem sanatın sınırlarını hem de sanatın ulaştığı kesimin sınırlarını genişletmeye başlatıyor” ifadelerini kullandı.
“Dramaturg olmak tüm sosyal bilimler içerisinde yer almak demektir.”
“Dramaturg olmak sadece tiyatro içerisinde olmak değildir” diyen Doç. Dr. Birkiye, sözlerine şöyle devam etti:
“Dramaturg olmak aynı zamanda bütün sosyal bilimlerle bağlantı içinde bulunmak, aynı zamanda bütün sanatları takip etme durumunda olmak, bütün bunların yanında da alçak gönüllü olmayı gerektiriyor. Çünkü kendinizi sürekli arka plana çekmek zorundasınız. İşin sahibi her zaman yönetmen olarak göründüğü için hiçbir zaman ön planda olamayacaksınız demektir.”
Tiyatro türlerine diğer sosyal bilim alanlarının önemli derecede etki ettiğini belirten Selen Korad Birkiye, Performans Sanatı, Absürd Tiyatro, Yoksul Tiyatro, Ritüelistik/ Kültürlerarası Tiyatro, Modern Dans ve Fiziksel Tiyatro, Postmodern Tiyatro, Postdramatik Tiyatro alanlarındaki bilgi ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.
“Anadolu Üniversitesine tiyatroya ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum”
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali ile ilgili görüşlerini dile getiren Doç. Dr. Birkiye, festivale katılmaktan ve tiyatroya ilgisi olan bir topluluğa hitap etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Selen Korad Birkiye şöyle konuştu:
“Her yıl İstanbul da tiyatro festivallerini takip etmeye çalışıyorum. Hem workshoplar, hem söyleşiler, hem ulusal hem de uluslararası gösterilerle dolu bir festivalle karşılaşmadım. Bu beni inanılmaz derecede heyecanlandırdı.”
Doç. Dr. Selen Korad Birkiye, söyleşi sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

ESKİŞEHİR

05 Kasım 2019 Salı

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