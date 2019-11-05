Anadolu Üniversitesi hentbol takımı yoluna namağlup devam ediyor Kadın Hentbol Takımından asker selamı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Üniversitesi hentbol takımı yoluna namağlup devam ediyor Kadın Hentbol Takımından asker ...

İHA

Anadolu Üniversitesi hentbol takımı yoluna namağlup devam ediyor Kadın Hentbol Takımından asker selamı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele veren Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübünü 3626’lık skorla geçerek yoluna namağlup devam etti.
Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda, oynanan müsabakayı saha hakemleri Sami Aytaç ve Murat Bıçaklı yönetirken, gözlemciliğini ise Hakkı Sapmaz yaptı. 26 numaralı formasıyla mücadele veren takımın sol oyun kurucusu Aysu Kübra Köylü ise bulduğu 6 sayı ile takımın en skorer ismi olarak galibiyette önemli rol oynadı. Sporcular ve teknik ekip, galibiyetin ardından ise milli maç sonrasında verdikleri asker selamından dolayı kulüplerinde kadro dışı kalan milli sporculara destek vermek üzere asker selamı pozu vererek galibiyet sevincini yaşadılar.
"Tecrübemizle galip gelmesini bildik"
Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı maç sonu açıklamalarında “Genç ve dinamik bir takım olan rakibimizle deplasmanda oynadığımız maçtan galip döndüğümüz için mutluyuz. Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Takımımızda bizde süre olarak genç oyuncularımıza şans verdik. İlk yarı kontrollü geçti, ikinci yarıda ise tecrübemizle galip gelmesini bildik. Galibiyet için tüm oyuncularımı tebrik ederim. Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” dedi.
Takımdan milli sporculara asker selamlı destek
Maçın ardından takımca verdikleri asker selamı pozuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Karadayı, şunları söyledi:
“Ülkemizin terör odaklarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sebebi ile Erkek Hentbol Milli Takımımızın, Belçika maçı sonunda Mehmetçiğe destek amaçlı verdiği selam pozu sebebiyle Yunanistan’ın AEK ve Olympiakos takımlarında mücadele eden milli oyuncularımız, Yunus Özmusul ve Durmuş Ali Tınkır kulüpleri tarafından kadro dışı bırakılmıştır. Takımımız da sporcularımıza destek amacıyla aynı pozu vererek yanlarında olduklarını belirtmişlerdir. Takım olarak başta Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya olmak üzere kulüp başkanımıza, yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz.”
Eskişehir ekibi, ligin 7’nci haftasında ise zirve mücadelesi verdiği rakibi Aksaray Belediyesi Genlik Spor Kulübü ile evinde karşılaşacak. Müsabaka, 9 Kasım Cumartesi günü Porsuk Spor Salonu’nda oynanacak.

ESKİŞEHİR

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahve telvesi gübreye dönüşüyor Bir fincan kahvenin hatırı 40 yılı geçiyor Fincandan toprağa giden yol Çöpe giden kahve telvelerinin bitkilere faydası saymakla bitmiyor Barista Konuralp Erdil; "Bitkinizin daha verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz" "Türkiye’de çok bilinmiyor" "Kahve telveleri birçok firmada çöpe atılıyor"
YEREL HABERLER Kahve telvesi gübreye dönüşüyor Bir fincan kahvenin ...
LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral etkinliği
YEREL HABERLER LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral ...
Eskişehir'de araç sayısı artmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de araç sayısı artmaya devam ediyor
Sivrihisar Devlet Hastanesi’nden ‘Meme Kanseri’ ve ‘Organ Bağışı’ konferansı
YEREL HABERLER Sivrihisar Devlet Hastanesi’nden ‘Meme Kanseri’ ve ...
Eskişehir’de ‘diksiyon’ derslerine ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de ‘diksiyon’ derslerine ilgi yoğun oldu
Prof. Dr. Kemal Yakut moderatörlüğünde ‘Milli Mücadele’de Afyonkarahisar’ paneli
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kemal Yakut moderatörlüğünde ‘Milli ...
Fatih Fen Lisesinden 2023 vizyonuna Erasmus+ katkısı
YEREL HABERLER Fatih Fen Lisesinden 2023 vizyonuna Erasmus+ katkısı
16 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı Şüpheli İzmir’de yakalanarak Eskişehir’e getirildi
YEREL HABERLER 16 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli ...
Eskişehir’de dev işbirliği Anadolu Üniversitesi, Sarar Grup ve Petrol Ofisi arasında işbirliği Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Üniversitemiz adına fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir işbirliğidir”
YEREL HABERLER Eskişehir’de dev işbirliği Anadolu Üniversitesi, ...
Beylikova Tarıma Dayalı OSB Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Beylikova Tarıma Dayalı OSB Müteşebbis Heyet ...
ESO'dan sanayicilere ve ihracatçılara büyük müjde
YEREL HABERLER ESO'dan sanayicilere ve ihracatçılara büyük müjde
'Sürücü benim' dedi polis gerçeği ortaya çıkardı
YEREL HABERLER 'Sürücü benim' dedi polis gerçeği ortaya çıkardı
Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attılar
YEREL HABERLER Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi ...
Gençler Tepebaşı’nda dil öğreniyor
YEREL HABERLER Gençler Tepebaşı’nda dil öğreniyor
Bozkurt’tan Çimşir’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Bozkurt’tan Çimşir’e hayırlı olsun ziyareti
Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
Yenilikçi projeler yarışacak
YEREL HABERLER Yenilikçi projeler yarışacak
Masa tenisine Tepebaşı imzası
YEREL HABERLER Masa tenisine Tepebaşı imzası
Ormancılık iş koluna mesleki yeterlilik belgesi şartı getirildi Eskişehir'de 500 kişi sınava tabi tutularak mesleki yeterlilik belgesini alacak
YEREL HABERLER Ormancılık iş koluna mesleki yeterlilik belgesi şartı ...
Odunpazarı beton yol ile tanıştı
YEREL HABERLER Odunpazarı beton yol ile tanıştı
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Doğan’dan Anadolu Üniversitesi standına ziyaret
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Doç. Dr. ...
Kadınlardan şiş örgü kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kadınlardan şiş örgü kursuna yoğun ilgi
(Özel) Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Ağacın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı Kazadan saniyelerle kurtaran 67 yaşındaki Ahmet Yıldırım; “Saniyeler ile kurtulduk”
YEREL HABERLER (Özel) Ağacın altında kalmaktan saniyelerle ...
Birlikte yaşadığı kadını başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladı
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını başına tabanca kabzasıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X