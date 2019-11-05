Sonsuz Atatürk sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sonsuz Atatürk sergisi açıldı

İHA

Sonsuz Atatürk sergisi açıldı

Tepebaşı Belediyesi ve Espark Alışveriş Merkezi iş birliğinde, emekli öğretmen Mehmet Zeybek’in arşivinden hazırladığı “Sonsuz Atatürk Sergisi” açıldı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM iş birliği ile düzenlenen, emekli öğretmen Mehmet Zeybek’in hazırladığı “Sonsuz Atatürk” sergisi, Espark AVM’de açıldı. Serginin açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Mihallıççıklılar Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Cemalettin Ürgüp, Espark AVM Müdürü Berkay Damgacı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Zeybek, “Bu güzel serginin Eskişehirliler ile buluşmasında yardımlarını esirgemeyen Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bizlerin Atatürk’e karşı sonsuz bir sevgimiz var. Kendisini ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyoruz” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise konuşmasında, Atatürk sevgisinin yıllar geçtikçe arttığını ifade ederek “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çok özel bir insandı. O kadar büyük bir insandı ki; kendisinin bu ulus için yaptıkları paha biçilemez ve tarif edilemez. 10 Kasım 1938’de Ata’sını ebediyete uğurlayan Türk milleti, yıllar geçse de kendisine olan sevgi ve saygısını asla kaybetmedi. Çocuklarımızın Atatürk’e olan sevgisi ortadadır. Bizler de onun izinde ilerlemeye ve onun fikirlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mehmet Zeybek başta olmak üzere bu güzel sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından davetliler, Sonsuz Atatürk Sergisi’ni gezdi. Sergide bulunan anı defterine de duygularını aktaran Başkan Ataç, “10 Kasım’larda Mustafa Kemal Atatürk’e olan hasretimiz sonsuzlaşıyor. Işıklar içinde uyusun, ışığı yolumuzu aydınlatsın” sözlerini kaleme aldı. 9 Atatürk heykeli, 10 Atatürk maketi, 35 adet fotoğraf ve gazete kupürü ile Atatürk’ün el yazısı ile yazdığı kitapların yer aldığı sergi, 10 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

ESKİŞEHİR

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başarıya giden yolda motivasyonun önemi konuşuldu
YEREL HABERLER Başarıya giden yolda motivasyonun önemi konuşuldu
Anadolu Üniversitesinde moraller yerinde
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde moraller yerinde
Anadolu Üniversitesi hentbol takımı yoluna namağlup devam ediyor Kadın Hentbol Takımından asker selamı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi hentbol takımı yoluna namağlup ...
“Çağdaş Tiyatroda Dramaturgi” söyleşisi
YEREL HABERLER “Çağdaş Tiyatroda Dramaturgi” söyleşisi
Kahve telvesi gübreye dönüşüyor Bir fincan kahvenin hatırı 40 yılı geçiyor Fincandan toprağa giden yol Çöpe giden kahve telvelerinin bitkilere faydası saymakla bitmiyor Barista Konuralp Erdil; "Bitkinizin daha verimli bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz" "Türkiye’de çok bilinmiyor" "Kahve telveleri birçok firmada çöpe atılıyor"
YEREL HABERLER Kahve telvesi gübreye dönüşüyor Bir fincan kahvenin ...
LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral etkinliği
YEREL HABERLER LÖSEV Fayda Kulübü'nden lösemili çocuklara moral ...
Eskişehir'de araç sayısı artmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de araç sayısı artmaya devam ediyor
Sivrihisar Devlet Hastanesi’nden ‘Meme Kanseri’ ve ‘Organ Bağışı’ konferansı
YEREL HABERLER Sivrihisar Devlet Hastanesi’nden ‘Meme Kanseri’ ve ...
Eskişehir’de ‘diksiyon’ derslerine ilgi yoğun oldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de ‘diksiyon’ derslerine ilgi yoğun oldu
Prof. Dr. Kemal Yakut moderatörlüğünde ‘Milli Mücadele’de Afyonkarahisar’ paneli
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kemal Yakut moderatörlüğünde ‘Milli ...
Fatih Fen Lisesinden 2023 vizyonuna Erasmus+ katkısı
YEREL HABERLER Fatih Fen Lisesinden 2023 vizyonuna Erasmus+ katkısı
16 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı Şüpheli İzmir’de yakalanarak Eskişehir’e getirildi
YEREL HABERLER 16 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli ...
Eskişehir’de dev işbirliği Anadolu Üniversitesi, Sarar Grup ve Petrol Ofisi arasında işbirliği Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Üniversitemiz adına fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir işbirliğidir”
YEREL HABERLER Eskişehir’de dev işbirliği Anadolu Üniversitesi, ...
Beylikova Tarıma Dayalı OSB Müteşebbis Heyet toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Beylikova Tarıma Dayalı OSB Müteşebbis Heyet ...
ESO'dan sanayicilere ve ihracatçılara büyük müjde
YEREL HABERLER ESO'dan sanayicilere ve ihracatçılara büyük müjde
'Sürücü benim' dedi polis gerçeği ortaya çıkardı
YEREL HABERLER 'Sürücü benim' dedi polis gerçeği ortaya çıkardı
Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attılar
YEREL HABERLER Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi ...
Gençler Tepebaşı’nda dil öğreniyor
YEREL HABERLER Gençler Tepebaşı’nda dil öğreniyor
Bozkurt’tan Çimşir’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Bozkurt’tan Çimşir’e hayırlı olsun ziyareti
Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı
Yenilikçi projeler yarışacak
YEREL HABERLER Yenilikçi projeler yarışacak
Masa tenisine Tepebaşı imzası
YEREL HABERLER Masa tenisine Tepebaşı imzası
Ormancılık iş koluna mesleki yeterlilik belgesi şartı getirildi Eskişehir'de 500 kişi sınava tabi tutularak mesleki yeterlilik belgesini alacak
YEREL HABERLER Ormancılık iş koluna mesleki yeterlilik belgesi şartı ...
Odunpazarı beton yol ile tanıştı
YEREL HABERLER Odunpazarı beton yol ile tanıştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X