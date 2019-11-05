Engelliler Entegre Yüksekokulundan "Uluslararası Çaydanlık Sergisi"

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tarafından düzenlenen, yurt içinden ve yurt dışından birçok seramik sanatçısının yaptığı eserlerinin sergilendiği “Uluslararası Çaydanlık Sergisi” açıldı.

Engelliler Entegre Yüksekokulunda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiye ilgi yoğun oldu. Sergide farklı ülkelerden katılan seramik sanatçılarının yanı sıra seramik alanında eğitim alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından meydana getirilen eserlerin de olduğunu belirten Engelliler Entegre Yüksek Okulu Öğr. Üyesi Doç. Ahmet Cüneyt Er, “Engelliler Entegre Yüksekokulu'nun düzenlediği bu sergi, Antalya'da düzenlenen; 7. Uluslararası Sanat Sempozyumunun ve 4. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı’nın etkinliklerinden bir tanesidir. Bu sergi sadece seramik çaydanlıklar üzerine yapıldı. Aralık ayında da tüm disiplinler arası bir sergi düzenleyeceğiz. Seramikle ilgili tüm disiplinleri kapsayan bir konferansımız da olacak" ifadelerini kullandı.

“Uluslararası Çaydanlık Sergisi” hafta boyunca Engelliler Entegre Yüksekokulunda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

ESKİŞEHİR 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:59

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