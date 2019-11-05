Sağlık iletişimcileri Eskişehir'de buluşuyor

Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek Sağlık İletişimi Sempozyumuna ev sahipliği yapacak.

Sağlık iletişimi alanında çalışmalarda bulunan medya ve sağlık profesyonelleri ile akademisyenler iki gün sürecek sempozyumda bir araya gelecek. Sempozyum kapsamında 40’a yakın bildiri sunumunun dışında davetli özel oturumlar ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu’nda 7 Kasım Perşembe günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Erten Çomaklı, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir ve Kıbrıs Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut katılacak.

Sempozyum hakkında bilgi veren Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel, toplantıda sağlık iletişiminin farklı boyutlarının masaya yatırılacağını belirtti. Sempozyumda sağlık personelihasta iletişimi, sağlık kurumlarında iletişim, sağlık okuryazarlığı, medyada sağlık konusunun sunumu, sağlık kampanyaları, sosyal medya ve sağlık gibi konu başlıklarının ele alınacağını kaydeden Yüksel, “İki gün sürecek sempozyumda sabah oturumlarımız Prof. Dr. Şükrü Torun’un gerçekleştireceği ‘Sabahın Ritmi’ programı ile başlayacak. Ayrıca iki ayrı davetli oturumda sağlık iletişimi alanında çalışmalarda bulunan hocalarımızın konuşmalarını dinleyeceğiz. Sempozyum kapsamında 40’a yakın bildiriyle sağlık iletişiminin farklı boyutlarını irdelemeye çalışacağız. Sağlık iletişimi alanına ilgi duyan herkesi iki gün sürecek sempozyuma dinleyici olarak katılmaya davet ediyoruz. Sempozyum programı ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi almak için https://www.saglikiletisimi.org sempozyum web sayfamız ziyaret edilebilir” dedi.

ESKİŞEHİR 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:00

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.