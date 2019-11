Anadolu Üniversitesi'nde ‘Yunus Emre’ sergisi

Anadolu Üniversitesi’nde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği kapsamında düzenlenen Yunus Emre Sergisi açıldı.

Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde gerçekleşen açılışa; Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay ile birlikte çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

“Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum”

Serginin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay, “Geleneksel Türk hat sanatı ile çağdaş kaligrafi tipografi sanatlarını bir araya getiren bu etkinlik. Uluslararası olmanın ötesinde sanatçı ve öğrenci birlikteliğiyle ustaçırak ilişkisinin sürdürüldüğü, gelenekselleşmiş bir sanat ortamı oluşturmaktadır. Geleneğe bağlı bir etkinlik olan kaligrafi ve tipografinin her geçen gün güncelleşerek çağdaş bir bakış açısıyla yeniden üretilip izleyiciye sunulması ve bu geleneğe sahip çıkılması, bizim gibi kurumların gurur kaynağı olmuştur. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan, bize her türlü desteği veren Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya, Grafik Bölümüne ve sergiye katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu sergiler ile Yunus Emre’nin deyiş ve sözlerinin yayıldığını görmekteyiz”

Serginin önemine vurgu yapan Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürü Prof. Rıdvan Coşkun ise “Sevgi ve hoşgörünün en değerli temsilcisi, şair ve düşünür Yunus Emre’nin söz ve deyişlerinden esinlenerek üretilmiş olan bu eserler, herkesin kendi dünyası ve evrensel insanlık değerleriyle bağlar kuran anlamlı resimlere dönüşüyor. Bu sergiler ile Yunus Emre’nin deyiş ve sözlerinin ulusal ve uluslararası alanda birçok sanatçının eserleri ile de genişleyerek 11 senedir yayıldığını görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Sanatlar Müzesi olarak sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını kaydeden Prof. Coşkun, “Bu sergininin gerçekleştirilmesinde emeği geçen; Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay’a, Grafik Bölüm Başkanı Doç. Melike Taşçıoğlu’na, organizasyon komitesi ve öğretim elemanlarına, sergiye eserleriyle katılan değerli sanatçılara ve üniversitemizdeki tüm sanat etkinliklerini canı gönülden destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya çok teşekkür ederim” şeklinde belirtti..

Sergi 15 Kasım Cuma gününe kadar gezilebilecek

Etkinlik kapsamında 60 akademisyen ve sanatçının eserleriyle katkıda bulunduğu 11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği Yunus Emre Sergisi, 15 Kasım Cuma gününe kadar Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde ziyarete açık olacak.

