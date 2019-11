Eskişehir’deki gıda sanayi dördüncü büyük sektör ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Çalışan sayısına göre sektörel dağılıma baktığımızda da ikinci sırada yer alıyor"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’deki gıda sanayinin dördüncü büyük sektör olduğunu belirterek, “Çalışan sayısına göre sektörel dağılıma baktığımızda da ikinci sırada yer alıyor. Eskişehir’de Odamız üyesi de olan birçok önemli gıda markası var. Ancak bu sayıyı arttırmak zorundayız” dedi.

ESO tarafından her hafta bünyesinde farklı meslek gruplarını bir araya getiren Genişletilmiş Meslek Komiteleri Toplantılarının 5’incisi Eskişehir’deki gıda sektörü üreticilerinin katılımıyla yapıldı. ESO’nun 3’üncü ve 4’üncü Grup Meslek Komitesi üyelerinin oluşturduğu gıda sektörü üreticileri toplantıda sorun ve önerileri mercek altına aldı.

Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Kesikbaş, “Birleştirilmiş meslek komitesi toplantısı için buradayız. Son 1 yıl yoğun çalıştık toplantı sayesinde hem sizlere çalışmalarımızdan bahsedeceğiz ve ESO’yu anlatacağız hem de gıda sektörünü değerlendireceğiz. Diğer yandan şehrimizdeki gıda sektörü dördüncü büyük sektör. Çalışan sayısına göre sektörel dağılıma baktığımızda da ikinci sırada yer alıyor. Sektörümüzün gelişimi için çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.

İstişare ve işbirliği

Toplantıda, üreticilerin karşılaştıkları problemlerin değerlendirilmesi doğrultusunda açıklamada bulunan 3.Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Özgür Yayla ise “Biz sanayiciler için en önemli nokta istişare ve işbirliğidir. Meslek komitelerinin etkin bir rolü üyelerimizden geri bildirim alıyor olmamızdır. Bu nedenle değerlendirilen her konunun ilgili makam ve yetkililerine iletilmesi ve ortak çalışmaların yapılması gerektiği görüşündeyim” dedi.

Hassas sektör

Toplantı gündemini ve genelini değerlendiren 4.Grup Meslek Komitesi Başkanı Özgür Özdemir’de “Her ne kadar sorunlarımız olsa da sektördeki faaliyet devam ediyor. Sancımız sıkıntımız var ama diğer sektörlere göre şansımızın daha yüksek olduğuna inanıyorum çünkü beslenmeyle ilgili bir sektörde çalışıyoruz. Etiketleme ve KDV gibi sorunlar yaşasak da kuralına uymak zorundayız. İnsan sağlığı söz konusu olduğu için daha hassas davranıyoruz ancak her şartta üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan değerlendirme konuşmalarından sonra toplantıya katılan gıda üreticileri sektör içerisindeki sorun, ihtiyaç ve önerileri değerlendirdi. Toplantıda, satın almada yaşanan sıkıntılar, merdiven altı üretim yapan firmalar ve haksız rekabet, kalitesiz ve insan sağlığına zararlı ürünlerin denetimi, bazı ürünlerin KDV fiyatlarının sıfırlanması ve aradaki farkın geri ödenmesi, maliyetin düşürülmesi gibi üretici ve tüketiciyi etkileyen konular konuşuldu. Toplantı sonrası sanayicilerin soruları kamu kurum yetkilileri tarafından cevaplandı.

Toplantıya ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Fatih Düş, 4. Grup Meslek Komitesi Başkanı Özgür Özdemir, 4. Grup Başkan Yardımcısı ve EOSB Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Zeydan, 3. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Özgür Yayla, 3. Grup Meslek Komitesi Üyesi ve ESO Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan, 3. Grup Meslek Komitesi Üyesi ve ESO Meclis Üyesi Nilay Güneş Erdemir ile sektör temsilcileri katıldı.

