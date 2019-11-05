Bozkurt’tan Savcı Çepni’ye ziyaret

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni’ye nezaket ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, nazik ziyaretlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.
ESKİŞEHİR
05 Kasım 2019 Salı
- İMSAK 05:59
- GÜNEŞ 07:23
- ÖĞLE 12:47
- İKİNDİ 15:34
- AKŞAM 18:00
- YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.