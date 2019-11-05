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ESOGÜ'de Organ Bağışı ve Nakli Haftası Sağlık çalışanları farkındalık ve bilgilendirme paneli ...

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı işbirliğiyle 39 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen farkındalık ve bilgilendirme paneli ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

ESOGÜ'de Organ Bağışı ve Nakli Haftası Sağlık çalışanları farkındalık ve bilgilendirme paneli düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı işbirliğiyle 39 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen farkındalık ve bilgilendirme paneli ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı ve Başhekim Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç’ın konuşmaları ile başlayan açılış oturumu, ESOGÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Laboratuvar Teknisyeni Tarık Uca’nın yaptığı kısa değerlendirmenin ardından ESOGÜ Organ Nakli Birimi’nden Prof. Dr. İlter Özer’in yaptığı “ESOGÜ’de Durum” başlıklı sunum ile tamamlandı. Panelin birinci oturumunda ESOGÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Fatma Bülüç’ün “Organ Nakli Nedir? Tarihçesi ve Nakil Çeşitleri” ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Özdemir’in “Nörolog Yönüyle Beyin Ölümü Tanımlaması” konulu sunumları gerçekleşti. İkinci oturumda ise ESOGÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Ekemen’in “Potansiyel Donör Bakımı” ve ESOGÜ Hastanesi Transplantasyon Servisi Sorumlu Hemşiresi Zeynep Soyöz’ün “Organ Naklinde PostOp Bakım ve Taburculuk” konulu sunumları yer aldı. Panel olgu sunumu ile tamamlandı.

ESKİŞEHİR

05 Kasım 2019 Salı

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