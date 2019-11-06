(Özel) Tesadüfün böylesi Trafikte tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra sokakta görüp darp etti Bankta oturan gençle önce tartıştı sonra yumruk attı

Eskişehir’de bir şahıs, trafikte tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra tesadüfen yolda görünce darp etti. Yaşanan darp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre; olay İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi Sokak’ta yaşandı. Dün akşam saat 17.45 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir yabancı dil kursunda öğrenim gören ve aynı zamanda özel halk otobüsü şoförü olan O.K., dinlenmek için banka oturdu. Bir süre sonra yanına iddialara göre önceki gün trafikte tartıştığı B.A. ve 2 arkadaşı geldi. Ne olduğunu anlamayan genç, B.A. ile bir süre sözlü tartıştı. Ardından 3 şahsın ortasında ayağa kalkan otobüs şoförü, B.A.’nın yumruklu saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerle düşme tehlikesi geçiren gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kavgayı ayıran esnaf, O.K.’ya saldıran şahısları sokaktan uzaklaştırdı. Yaşanan görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan olayda O.K.’nın şikâyetçi olması üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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