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11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi etkinlikleri başladı

İHA

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nün düzenlediği ve 2009'dan bu yana devam eden "Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği"nin 11.si, gerçekleştirilen konferans ile başladı.

11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi etkinlikleri başladı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nün düzenlediği ve 2009’dan bu yana devam eden “Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği”nin 11.si, gerçekleştirilen konferans ile başladı.
Konferans, çalıştay ve sergilerden oluşan etkinlik, 415 Kasım 2019 tarihleri boyunca sürecek. Müzisyen Toprak Aktay’ın müzik dinletisiyle başlayan açılış konferansı daha sonra “Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği 10.Yıl Filmi” ile devam etti. Etkinliğin tarihçesi ve geçmiş yıllardaki katılımcıların görüşlerinin yer aldığı filmin ardından etkinliğin açılış konuşmaları, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay ve Grafik Bölüm Başkanı Doç. Melike Taşçıoğlu tarafından gerçekleştirildi.
Yunus Emre teması ile gerçekleşecek olan etkinliğin izleyiciler açısından heyecan verici olduğunu ifade eden Prof. Rahmi Atalay, “Tarihsel mirasına sahip çıkan, geçmişini özümseyerek geleceğine yol veren toplumlar, kültürel bağlamda daima daha zengin ve köklü medeniyetler oluşturmuşlardır. ‘Gelin tanış olalım’ felsefesinin oluşturucusu Yunus Emre temalı etkinlik, geçtiğimiz 10 sene içerisinde, sanatçı ve tasarımcıları öğrencilerimiz ile bir araya getirme gibi bir misyona sahip olmuştur. Yazı sanatının geleneksel ve çağdaş yorumları ile Yunus Emre sözlerinin ete kemiğe bürünmesini izlemek, biz izleyiciler için de çok heyecan verici oluyor. Şimdiden çalıştaya katılan katılımcılarımızı ve öğrencilerimizi gönülden kutlarım. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde bize verdiği desteklerden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya, Grafik Bölümü Başkanı Melike Taşçıoğlu’na, dekan yardımcılarımıza ve bu etkinlikte çalışan tüm personele teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.

Doç. Melike Taşçıoğlu: “Sanat ve tasarım birlikteliğinin en iyi örneklerini görebileceğimiz yerdeyiz”
Konuşmasına, “Yetenek nedir?” sorusunu tartışarak başlayan Doç. Melike Taşçıoğlu, devamında tasarım ve sanatın önemine vurgu yaptı. Alışılagelmiş iletişim dilinin, yapılacak olan tasarımlarla yeni bir boyutta ele alınacağından bahseden Doç. Taşçıoğlu, “Geçtiğimiz haftalarda yetenek sınavları ile ilgili çokça konuştuk ve tartıştık. Yeteneğin ne olduğunu ve nasıl ölçülebileceğini düşünme fırsatı oldu. Sanat ve tasarımın birlikteliğini değerlendirmenin yanı sıra grafik tasarım alanının kalkınmasını; hem bölüm, hem fakülte, hem de ülke bazında ele aldık. Bugün ne mutlu ki, sanat ve tasarımının birlikteliğinin en iyi örneklerini görebileceğimiz yerdeyiz. Yeteneğin ne olduğunu çok yakından izleyebileceğimiz bir yerdeyiz. Düşündüklerimiz, hissettiklerimiz ve hatıralarımız içimize sığmıyor, paylaşıyoruz. Konuşarak, tartışarak, yazarak, çizerek, ortak hafızaya ve ortak bilince katkı sağlıyoruz. Paylaşmada kullandığımız en önemli araç dildir. İletişim kurabilmek için beraber oluşturduğumuz dili, semboller aracılığıyla yazıya aktarıyoruz. Etkinliğimizi ilginç hale getiren şey ise bu sembollerin duyguya ve düşünceye olan katkılarının ne denli güçlü olabileceğini göstermesidir. Cümlelerin, kelimelerin hatta bunları aktarmada kullandığımız harflerin iletim biçimlerinin yeniden tasarlanmasına ve yorumlanmasına şahit olma şansı vermesidir. Kalpte ve akılda oluşan hafıza, el ile aktarılıyor. Bunu yaparken bazen fırça bazen de tablet kullanıyoruz. Konuklarımız bu aktarımda ustalaşmış yetenekler. Kendilerini etkinliğimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin pek çok üniversitesinden öğrenciler katılacak”
Son olarak desteklerinden dolayı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya ve emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiren Grafik Bölüm Başkanı Doç. Melike Taşçıoğlu, dolu bir haftanın kendilerini beklediğini aktardı. Genç yeteneklerin hazırladıkları afişlerin de sergileneceğini sözlerine ekleyen Doç. Taşçıoğlu, “Fırça ile kalemin buluştuğu, sanat ile tasarımın ayrılamaz bir biçimde iç içe geçtiği etkinlik, alanında ustalaşmış isimleri Eskişehir’de öğrencilerle buluşturuyor. Etkinliğimiz kapsamında yer alan “Yunus Emre Sergisi” birbirinden kıymetli yüzlerce tasarımdan oluşan ve giderek büyüyen bir koleksiyon haline geldi. Bu akşam açılacak olan sergide Yunus’un sözleri, yazı sanatının ve grafik tasarımının buluşmalarını görme fırsatı bulacaksınız. Yarın akşam açılacak olan “Yarının Ustaları Sergisi” ise Türkiye’nin pek çok üniversitesinden öğrencilerin katılımı ile düzenlenen bir yarışmayla sonlanacak. Geleceğin yeteneklerinin ortaya koyduğu afişleri izleyeceğiz. Hafta boyunca sürecek olan çalıştaylarımıza 75 öğrenci katılacak. Bu öğrenciler üç gün boyunca konuklarımızla çalışacak ve ortaya çıkan eserleri sergileyecekler. Dolu bir haftanın sonunda çıkacak olan işleri görmek için Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda bize mutlaka katılmalısınız. Bu buluşmayı mümkün kılan Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya ve güçlü desteği ile bizi her zaman daha iyi işler yapmaya teşvik eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Rahmi Atalay’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca etkinliğin organizasyonunda 11 yıldır durmadan çalışan etkinlik düzenleme komitesi üyelerimize de teşekkürlerimi iletmek istiyorum.” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından başlayan konferansta, kaligrafi ve tipografi alanında ustalaşmış isimlerden olan; Almila Yıldırım, Oğuzhan Cengiz, Oktay Karadayılar yer alırken Ukraynalı sanatçılardan Victoria ve Vitalina Lopukhiny çifti de bulundu.
Etkinliğe, Anadolu Üniversitesinin yanı sıra Osmangazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

ESKİŞEHİR

06 Kasım 2019 Çarşamba

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