Aranan 3 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen 1'i muvazzaf üsteğmen 3 kişiyi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.

ESKİŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:59

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.