Aranan 3 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen 1'i muvazzaf üsteğmen 3 kişiyi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
ESKİŞEHİR
06 Kasım 2019 Çarşamba
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