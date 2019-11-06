Eskişehir'de kaçakçılığa geçit yok Kaçak sigara imalatı yapan 2 şüpheli KOM ekiplerince yakalandı Sigara sarma makinesi, binlerce makaron, nargile tütünü, bandrolsüz tütün ve av tüfeği ele geçirildi

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, 5 Kasım Salı günü 2 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan; 1 adet kompresörlü elektrikli sigara sarma makinası, 11 adet 1 kilogramlık bandrolsüz tütün, 8 adet 50 gramlık nargile tütünü, 30 kutu (200 adet) toplam 6 bin adet bandrolsüz makaron, 180 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 20 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kısa dipçikli av tüfeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ESKİŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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