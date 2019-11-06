TÜGVA Tepebaşı İl Temsilciliği görevine Mustafa Özsoy atandı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tepebaşı İlçe Temsilciliği görevine Mustafa Özsoy’un atandığı belirtildi.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert, atama ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ İdeal bir yeni nesil gençlik yetişmesi için, vakıf olarak Eskişehir’de çeşitli projelere ve faaliyetlere imza atıyoruz. Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan oluşumuna katkı sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz’’ dedi.

Sert, ‘’Bu doğrultuda Tepebaşı İlçe Temsilciği görevine Mustafa Özsoy’un yeni ataması yapıldı. Görev alan arkadaşımızı tebrik eder, güzel başarılı projelere imza atmasını temenni ederim” dedi.

Tepebaşı İlçe Temsilcisi Mustafa Özsoy ise, yeni yönetimin yakın bir zaman içinde kurulacağını, daha sonra ise Eskişehir’de faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

ESKİŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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