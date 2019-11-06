Akademik buluşlarda patent stratejileri ve başarı örnekleri konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Söyleşi Günleri, alanında uzman konuşmacıları katılımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Açıköğretim Fakültesi 9. kat toplantı salonunda gerçekleştirilen “Akademik Buluşlarda Patent Stratejileri ve Başarı Örnekleri” başlıklı seminerin konuşmacısı ise fikri mülkiyet alanı uzmanlarından Fatih Yalınbaş’tı. Fikri mülkiyet ve patent kavramlarının ne olduğuna değinen Fatih Yalınbaş, konuya ilişkin olarak, “Fikri mülkiyet; insan zihninden çıkan fikirlerin aidiyetiyle alakalı bir durum olup, orijinal fikirlerinizin, size olan aidiyetini sağlamak için oluşturulmuş bir hukuk mekanizmasıdır. Patent ise teknik açıdan bunun en önemli tarafında yer alır. Sanayinin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi için insanların kendi fikirlerini toplumla paylaşabilme cesareti göstermeleri adına ülkenin hukuk sisteminin getirdiği bir koruma mekanizmasıdır. O patent sayesinde siz, buluş fikrinizi insanlığa açarsınız ve toplum da bunu sizin adınıza korur. Ayrıca bunun üretim hakkı da sadece size ait olur” dedi.

Yalınbaş, seminer kapsamında fikri mülkiyet ve patent kavramlarının yanı sıra fikri mülkiyetin korunması, tescili ve ticarileştirmesi, patentin temelleri, patent sürecinde gizliliğin önemi, patent başvurusunun içeriği, Türkiye’de ve Avrupa’daki patent süreçleri gibi konularda da katılımcılara bilgiler aktardı.

Seminer, soru cevap bölümünün ardından Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsün Meriç’in, Fatih Yalınbaş’a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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